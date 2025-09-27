Ντόρσεϊ: «Στο προηγούμενο Final-4 της Euroleague ήμουν παρατηρητής, δεν θ΄ αφήσω να συμβεί ποτέ ξανά αυτό»

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ άνοιξε αυτή τη σεζόν όπως την... έκλεισε πέρυσι. Κι αυτό γιατί στους τελικούς της Greek Basketball League απέναντι στον Παναθηναϊκό ήταν ο παράγοντας «κλειδί» της κατάκτησης του τίτλου του πρωταθλητή Ελλάδας 2025 από τον Ολυμπιακό. Και απόψε (27/9) στη Ρόδο, λίγες ημέρες αφού κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο με την εθνική ανδρών στη Ρίγα, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ αναδείχτηκε πρώτος σκόρερ του τελικού και MVP του 6ου Super Cup.

«Στο προηγούμενο Final-4 της Euroleague ήμουν παρατηρητής, δεν θ΄ αφήσω να συμβεί ποτέ ξανά αυτό» απάντησε σε ερώτηση του Αθηναϊκού Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ) ο Τάιλερ Ντόρσει.

Αναλυτικά, στην ερώτηση για το ότι ξεκίνησε τη φετινή σεζόν με εξαιρετικές εμφανίσεις, όπως την είχε τελειώσει πέρυσι, μετά από μία δύσκολο περίοδο που βρισκόταν τις περισσότερες φορές στον πάγκο, ο Ντόρσεϊ απάντησε: Δεν« ξέρω αν είμαι πιο έτοιμος φέτος, έχω την ίδια νοοτροπία κάθε χρόνο. Έχω περισσότερο κίνητρο φέτος, θέλω να αποδείξω πράγματα. Είναι δικά μου όμως αυτά και τα κρατάω για εμένα και για τους συμπαίκτες μου. Έχουμε πολλούς στόχους κι εγώ και η ομάδα. Σίγουρα όμως έχω μεγαλύτερο κίνητρο. Η αυτοπεποίθησή μου είναι πάντα ψηλά. Με βοήθησε η εθνική, είμαι σε καλή κατάσταση, είμαι συγκεντρωμένος, είμαι έτοιμος για τη σεζόν. Θα συνεχίσω να δουλεύω, όσα πάνω και κάτω κι αν έχει η σεζόν. Το προηγούμενο φάιναλ φορ, ήμουν στον πάγκο και παρακολουθούσα. Ήμουν παρατηρητής. Θέλω να εξασφαλίσω ότι αυτό δεν θα συμβεί ποτέ ξανά. θέλω να είμαι στο φάιναλ φορ».

Για την κατάκτηση του Super Cup, o Ντόρσει απάντησε: «Κάναμε πολύ καλό πρώτο μέρος. Στο δεύτερο κάναμε πολλά λάθη και τους επιτρέψαμε να επιστρέψουν. Όταν τα περιορίσαμε, κλειδώσαμε το ματς. Το χρειαζόμασταν αυτό το παιχνίδι για να βρούμε ρυθμό και χημεία. Κάθε τρόπαιο είναι σημαντικό, το αντιμετωπίσαμε με σοβαρότητα, ξεκινήσαμε τη σεζόν με δύο νίκες και ελπίζουμε να κάνουμε το ίδιο στη EuroLeague την επόμενη εβδομάδα».



ΠΗΓΗ: ΑΠΕ



