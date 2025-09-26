Ντιόγκο Ζότα: Ο Σλοτ επιβεβαίωσε πως η Λίβερπουλ τήρησε πλήρως το συμβόλαιο του για να στηρίξει την οικογένειά του
SPORTS
Άρνε Σλοτ Ντιόγκο Ζότα Λίβερπουλ

Ντιόγκο Ζότα: Ο Σλοτ επιβεβαίωσε πως η Λίβερπουλ τήρησε πλήρως το συμβόλαιο του για να στηρίξει την οικογένειά του

Ο σύλλογος από το Μερσεϊσάιντ απέδειξε πως τα ιδανικά είναι πάνω από κάθε άλλο πράγμα στη ζωή, με τον Άρνε Σλοτ να επιβεβαιώνει όσα είχαν διαρρεύσει για το συμβόλαιο του αδικοχαμένου Ντιόγκο Ζότα

Ντιόγκο Ζότα: Ο Σλοτ επιβεβαίωσε πως η Λίβερπουλ τήρησε πλήρως το συμβόλαιο του για να στηρίξει την οικογένειά του
3 ΣΧΟΛΙΑ
Ο προπονητής της Λίβερπουλ, Άρνε Σλοτ, επιβεβαίωσε με συγκινητικό τρόπο μια πράξη ανεκτίμητης αξίας από τους ιδιοκτήτες του συλλόγου, την Fenway Sports Group (FSG), μετά τον τραγικό θάνατο του Ντιόγκο Ζότα.

Ο Πορτογάλος επιθετικός σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στις αρχές Ιουλίου, μαζί με τον αδελφό του, Αντρέ Σίλβα, ενώ ταξίδευαν στην Ισπανία για να επιστρέψουν στο Ηνωμένο Βασίλειο ενόψει της προετοιμασίας.

Ο Ζότα είχε ακόμη δύο χρόνια συμβολαίου με τους «Κόκκινους» και, όπως επιβεβαίωσε ο Σλοτ σε συνέντευξη στο TNT Sports, η FSG αποφάσισε να καταβάλει το πλήρες ποσό του υπολοίπου συμβολαίου ύψους περίπου 15.5 εκατ. ευρώ, στην οικογένειά του, τη σύζυγό του, Ρούτε Καρντόσο, και τα παιδιά τους.

Αναφερόμενος στη χειρονομία των ιδιοκτητών, ο Ολλανδός τεχνικός τόνισε: «Οι ιδιοκτήτες κυρίως επικρίνονται, όπως και οι προπονητές, αλλά ο τρόπος που χειρίστηκαν αυτή την κατάσταση, πληρώνοντας στη σύζυγο και στα παιδιά του όλα τα χρήματα από το συμβόλαιο, είναι αξιέπαινος. Ίσως κάποιοι να πιστεύουν ότι αυτό είναι φυσιολογικό, αλλά δεν είναι στο ποδόσφαιρο».

Ο θρήνος και η στήριξη
Ο Σλοτ μίλησε επίσης για το βαθύ πένθος που επικράτησε στην πόλη και τον σύλλογο. «Η θλίψη της πόλης, αυτό είναι που κάνει για μένα τόσο ξεχωριστή τη δουλειά σε αυτόν τον σύλλογο», είπε. «Ο τρόπος που συμπεριφέρθηκαν οι οπαδοί μετά από αυτή την τραγωδία. Πόσα λουλούδια υπήρχαν, όλα τα μνημόσυνα... σχεδόν συγκινούμαι όταν το σκέφτομαι. Είναι απίστευτο αυτό που έκαναν οι οπαδοί μας».

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Λίβερπουλ, Τομ Γουέρνερ, είχε προαναγγείλει τη στήριξη προς τη χήρα του ποδοσφαιριστή: «Ήταν ένα εξαιρετικό άτομο. Ήταν αγαπητός όχι επειδή ήταν ο πρώτος σκόρερ. Ήταν αγαπητός επειδή ήταν αληθινά ευγενικός».

«Ήταν αμέσως σημαντικό για εμάς να επικοινωνήσουμε με τη χήρα του και να διασφαλίσουμε ότι κατανοεί πως είμαστε μια οικογένεια. Θέλαμε να βεβαιωθούμε ότι θα φροντιστεί οικονομικά, καθώς και τα παιδιά της... Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να δείξουμε ότι, ό,τι κι αν συμβεί, μας ενδιαφέρει ο ποδοσφαιριστής, αλλά μας ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο ο άνθρωπος».


Κλείσιμο
Ειδήσεις σήμερα:

Τραμπ: «Μπορούμε να κάνουμε συμφωνία για τα F-35, αλλά ο Ερντογάν πρέπει πρώτα να κάνει κάτι για εμάς»

Γιουνγκ Μπόις-Παναθηναϊκός 1-4: Πάρτι του Ζαρουρί στην Ελβετία, σπουδαίο διπλό για τους «πράσινους» στην πρεμιέρα του Europa League - Δείτε τα γκολ

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έσβησε το τατουάζ που είχε κάνει για την Ιωάννα Τούνη στο χέρι του
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Το UNIC Athens φέρνει στην Ελλάδα μια από τις κορυφαίες Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων παγκοσμίως

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει  μια φοιτητική εμπειρία παγκόσμιας κλάσης, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή αριστεία, καινοτόμα προγράμματα και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης