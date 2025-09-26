Ντιόγκο Ζότα: Ο Σλοτ επιβεβαίωσε πως η Λίβερπουλ τήρησε πλήρως το συμβόλαιο του για να στηρίξει την οικογένειά του

Ο σύλλογος από το Μερσεϊσάιντ απέδειξε πως τα ιδανικά είναι πάνω από κάθε άλλο πράγμα στη ζωή, με τον Άρνε Σλοτ να επιβεβαιώνει όσα είχαν διαρρεύσει για το συμβόλαιο του αδικοχαμένου Ντιόγκο Ζότα