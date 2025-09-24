Τρομερή επίδοση από τον Τσάβες του Παναιτωλικού: Δεν έχει δεχθεί γκολ σε 20 από τα 49 ματς που έχει αγωνιστεί
Τρομερή επίδοση από τον Τσάβες του Παναιτωλικού: Δεν έχει δεχθεί γκολ σε 20 από τα 49 ματς που έχει αγωνιστεί

Βγάζει... μάτια ο Αργεντινός γκολκίπερ της ομάδας του Αγρινίου, τις 3 σεζόν που έχει αγωνιστεί στη Super League 1  έχει κρατήσει ανέπαφη την εστία στα 20 από τα 49 παιχνίδια

Ο Λούκας Τσάβες συνεχίζει τις... υψηλές πτήσεις του και κράτησε ανέπαφη την εστία του και στις δύο αναμετρήσεις της Θεσσαλονίκης, όπου ο Παναιτωλικός πήρε τη νίκη με 2-0 απέναντι στον Άρη και την λευκή ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ, αλλά αυτό μοιάζει μια… συνηθισμένη κατάσταση.

Ο τερματοφύλακας της ομάδας του Αγρινίου στα 20 από τα 49 παιχνίδια που έχει υπερασπιστεί την εστία του Παναιτωλικού για 90 λεπτά στους αγώνες πρωταθλήματος δεν έχει δεχθεί γκολ και αυτό μεταφράζεται σε «καθαρές εστίες» στο 40,8% των αγώνων του.

Lucas Chaves - 2024/25 Saves | Panetolikos


Οι δύο αυτές αναμετρήσεις, πάντως, χάλασαν την απόλυτη ισορροπία που υπήρχε ανάμεσα σε εντός και εκτός έδρας αγώνες (9-9) και πλέον έχει έντεκα καθαρές εστίες μακριά από το Αγρίνιο και εννέα όταν ο Παναιτωλικός είναι γηπεδούχος.

Υπάρχουν δύο ακόμη αναμετρήσεις που μπήκε ως αλλαγή, στις οποίες δεν δέχθηκε τέρμα στο διάστημα της παρουσίας του, αλλά ήταν στο παιχνίδι ASTERAS AKTOR – Παναιτωλικός 2-2 (19/2/24) που αγωνίστηκε 15 λεπτά και στο παιχνίδι Λαμία – Παναιτωλικός 1-3 (18/5/25) που αγωνίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο.

