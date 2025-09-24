Κάρλος Αλκαράθ: Ντύθηκε Σαμουράι και εξασκήθηκε στη μάχη με σπαθί κατάνα - Δείτε βίντεο
SPORTS
Κάρλος Αλκαράθ Σαμουράι Ιαπωνία Τόκιο Japan Open

Κάρλος Αλκαράθ: Ντύθηκε Σαμουράι και εξασκήθηκε στη μάχη με σπαθί κατάνα - Δείτε βίντεο

Ο Νο 1 τενίστας στον κόσμο δήλωσε ενθουσιασμένος που βρίσκεται στην πρωτεύουσα της Ιαπωνίας, τονίζοντας ότι ανυπομονεί να γνωρίσει την ξεχωριστή κουλτούρα και τους ανθρώπους της

Κάρλος Αλκαράθ: Ντύθηκε Σαμουράι και εξασκήθηκε στη μάχη με σπαθί κατάνα - Δείτε βίντεο
Ο Κάρλος Αλκαράζ έφτασε στο Τόκιο, όπου θα παίξει για πρώτη φορά στο Japan Open.

Ο 6 φορές Grand Slam πρωταθλητής έφτασε στην ιαπωνική πρωτεύουσα και δεν δίστασε να γνωρίσει την τοπική κουλτούρα, επισκεπτόμενος το Samurai Ninja Museum, όπου μάλιστα ντύθηκε… σαμουράι και εξασκήθηκε μαζί με την προπονητική του ομάδα στη μάχη με σπαθί κατάνα.


«Με ενδιαφέρει να μάθω για τον ιαπωνικό πολιτισμό, να γνωρίσω την πόλη και φυσικά να βάλω το όνομά μου δίπλα στους θρύλους που έχουν κατακτήσει το τρόπαιο, όπως ο Φέντερερ, ο Ναδάλ και ο Τζόκοβιτς».

Ο Ισπανός σταρ δήλωσε ενθουσιασμένος για το νέο του αυτό ταξίδι, τονίζοντας πως ανυπομονεί να γνωρίσει τόσο τη χώρα όσο και την πρωτεύουσα.


Κλείσιμο
«Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που θα βρεθώ στην Ιαπωνία για πρώτη φορά. Οι Ιάπωνες είναι πολύ ευγενικοί άνθρωποι και έχω την εικόνα ότι η Ιαπωνία είναι μια πολύ ασφαλής χώρα. Θέλω να γνωρίσω την Ιαπωνία και την πόλη του Τόκιο. Έχω ακούσει επίσης πολύ ωραία πράγματα για το τουρνουά», είπε χαρακτηριστικά ο 22χρονος Ισπανός.

Ο Αλκαράθ θα ξεκινήσει την πορεία του την Πέμπτη, κλείνοντας το πρόγραμμα στο κεντρικό court απέναντι στον Σεμπάστιαν Μπάες, στις 12:00 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας. 

Ειδήσεις σήμερα:

Η στιγμή της σύλληψης του Παλαιστίνιου που δάγκωσε αστυνομικό - «Ήταν λιώμα και ούρλιαζε Αλλάχου Άκμπαρ», λέει μάρτυρας

Στο εκπαιδευτικό του ταξίδι σκοτώθηκε ο 20χρονος ναυτικός του Blue Star Chios - Πώς έγινε το τραγικό δυστύχημα

Politico: Το ΝΑΤΟ με το δάχτυλο στη σκανδάλη, γιατί δεν έχει καταρρίψει τα ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη και drones

Thema Insights

Το UNIC Athens φέρνει στην Ελλάδα μια από τις κορυφαίες Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων παγκοσμίως

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει  μια φοιτητική εμπειρία παγκόσμιας κλάσης, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή αριστεία, καινοτόμα προγράμματα και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης