Κάρλος Αλκαράθ: Ντύθηκε Σαμουράι και εξασκήθηκε στη μάχη με σπαθί κατάνα - Δείτε βίντεο
Ο Νο 1 τενίστας στον κόσμο δήλωσε ενθουσιασμένος που βρίσκεται στην πρωτεύουσα της Ιαπωνίας, τονίζοντας ότι ανυπομονεί να γνωρίσει την ξεχωριστή κουλτούρα και τους ανθρώπους της
Ο Κάρλος Αλκαράζ έφτασε στο Τόκιο, όπου θα παίξει για πρώτη φορά στο Japan Open.
Ο 6 φορές Grand Slam πρωταθλητής έφτασε στην ιαπωνική πρωτεύουσα και δεν δίστασε να γνωρίσει την τοπική κουλτούρα, επισκεπτόμενος το Samurai Ninja Museum, όπου μάλιστα ντύθηκε… σαμουράι και εξασκήθηκε μαζί με την προπονητική του ομάδα στη μάχη με σπαθί κατάνα.
«Με ενδιαφέρει να μάθω για τον ιαπωνικό πολιτισμό, να γνωρίσω την πόλη και φυσικά να βάλω το όνομά μου δίπλα στους θρύλους που έχουν κατακτήσει το τρόπαιο, όπως ο Φέντερερ, ο Ναδάλ και ο Τζόκοβιτς».
Ο Ισπανός σταρ δήλωσε ενθουσιασμένος για το νέο του αυτό ταξίδι, τονίζοντας πως ανυπομονεί να γνωρίσει τόσο τη χώρα όσο και την πρωτεύουσα.
«Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που θα βρεθώ στην Ιαπωνία για πρώτη φορά. Οι Ιάπωνες είναι πολύ ευγενικοί άνθρωποι και έχω την εικόνα ότι η Ιαπωνία είναι μια πολύ ασφαλής χώρα. Θέλω να γνωρίσω την Ιαπωνία και την πόλη του Τόκιο. Έχω ακούσει επίσης πολύ ωραία πράγματα για το τουρνουά», είπε χαρακτηριστικά ο 22χρονος Ισπανός.
Ο Αλκαράθ θα ξεκινήσει την πορεία του την Πέμπτη, κλείνοντας το πρόγραμμα στο κεντρικό court απέναντι στον Σεμπάστιαν Μπάες, στις 12:00 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας.
Ο 6 φορές Grand Slam πρωταθλητής έφτασε στην ιαπωνική πρωτεύουσα και δεν δίστασε να γνωρίσει την τοπική κουλτούρα, επισκεπτόμενος το Samurai Ninja Museum, όπου μάλιστα ντύθηκε… σαμουράι και εξασκήθηκε μαζί με την προπονητική του ομάδα στη μάχη με σπαθί κατάνα.
Carlos channeling his inner Samurai 🥷😅@carlosalcaraz #kinoshitajotennis pic.twitter.com/AiehSBrWCb— Tennis TV (@TennisTV) September 23, 2025
«Με ενδιαφέρει να μάθω για τον ιαπωνικό πολιτισμό, να γνωρίσω την πόλη και φυσικά να βάλω το όνομά μου δίπλα στους θρύλους που έχουν κατακτήσει το τρόπαιο, όπως ο Φέντερερ, ο Ναδάλ και ο Τζόκοβιτς».
Ο Ισπανός σταρ δήλωσε ενθουσιασμένος για το νέο του αυτό ταξίδι, τονίζοντας πως ανυπομονεί να γνωρίσει τόσο τη χώρα όσο και την πρωτεύουσα.
In his samurai era 🥷 @carlosalcaraz visited the Samurai Ninja Museum in Tokyo with his team tonight! @japanopentennis | #kinoshitajotennis pic.twitter.com/eIobjlMo2C— ATP Tour (@atptour) September 23, 2025
«Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που θα βρεθώ στην Ιαπωνία για πρώτη φορά. Οι Ιάπωνες είναι πολύ ευγενικοί άνθρωποι και έχω την εικόνα ότι η Ιαπωνία είναι μια πολύ ασφαλής χώρα. Θέλω να γνωρίσω την Ιαπωνία και την πόλη του Τόκιο. Έχω ακούσει επίσης πολύ ωραία πράγματα για το τουρνουά», είπε χαρακτηριστικά ο 22χρονος Ισπανός.
Ο Αλκαράθ θα ξεκινήσει την πορεία του την Πέμπτη, κλείνοντας το πρόγραμμα στο κεντρικό court απέναντι στον Σεμπάστιαν Μπάες, στις 12:00 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας.
