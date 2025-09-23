ΠΑΟΚ: Χωρίς τον Πέλκα κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ - Η αποστολή
SPORTS
ΠΑΟΚ Μακάμπι Τελ Αβίβ Europa League Δημήτρης Πέλκας

ΠΑΟΚ: Χωρίς τον Πέλκα κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ - Η αποστολή

O ΠΑΟΚ υποδέχεται την Τετάρτη (19:45) την Μακάμπι Τελ Αβίβ στην  Τούμπα στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League

ΠΑΟΚ: Χωρίς τον Πέλκα κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ - Η αποστολή

Ώρα πρεμιέρας για τον ΠΑΟΚ στη League Phase του UEFA Europa League 2025-26, με τον Δικέφαλο να είναι έτοιμος να υποδεχθεί τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για την πρώτη αγωνιστική.

Η προετοιμασία της ομάδας ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (23.09) στη Νέα Μεσημβρία. Παίκτες και τεχνικό επιτελείο δούλεψαν στις τελευταίες τακτικές λεπτομέρειες ενόψει του μεγάλου αγώνα, ενώ ειδικό πρόγραμμα έγινε και για τις στατικές φάσεις.

Μοναδικός απόντας ο Δημήτρης Πέλκας , ο οποίος υποβλήθηκε σε θεραπεία.

Αναλυτικά οι παίκτες που απαρτίζουν την αποστολή είναι οι: Παβλένκα , Τσιφτσής , Μοναστηρλής , Σάστρε , Κένι , Κεντζιόρα , Λόβρεν , Βολιάκο , Μιχαηλίδης , Μπάμπα , Τέιλορ , Μεϊτέ , Οζντόεφ , Καμαρά , Μπιάνκο , Κωνσταντέλιας , Ιβανούσετς , Τάισον , Χατσίδης , Α.Ζίβκοβιτς , Ντεσπόντοφ , Τσάλοφ , Γιακουμάκης.


Ειδήσεις σήμερα:

Δικηγόροι: Αλλάζουν όλα για την άδεια άσκησης, την πρακτική και τις προαγωγές

Βίντεο: Η Χαμάς εκτέλεσε στη μέση του δρόμου τρεις Παλαιστίνιους «συνεργάτες του Ισραήλ»

Οργισμένη 44χρονη Αυστραλή με την Qantas: Μου είπαν να κουμπώσω τη ζακέτα και να καλύψω το ντεκολτέ για μην προσβάλω άλλους πολιτισμούς



Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης