ΠΑΟΚ: Χωρίς τον Πέλκα κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ - Η αποστολή
O ΠΑΟΚ υποδέχεται την Τετάρτη (19:45) την Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Τούμπα στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League
Ώρα πρεμιέρας για τον ΠΑΟΚ στη League Phase του UEFA Europa League 2025-26, με τον Δικέφαλο να είναι έτοιμος να υποδεχθεί τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για την πρώτη αγωνιστική.
Η προετοιμασία της ομάδας ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (23.09) στη Νέα Μεσημβρία. Παίκτες και τεχνικό επιτελείο δούλεψαν στις τελευταίες τακτικές λεπτομέρειες ενόψει του μεγάλου αγώνα, ενώ ειδικό πρόγραμμα έγινε και για τις στατικές φάσεις.
Μοναδικός απόντας ο Δημήτρης Πέλκας , ο οποίος υποβλήθηκε σε θεραπεία.
Αναλυτικά οι παίκτες που απαρτίζουν την αποστολή είναι οι: Παβλένκα , Τσιφτσής , Μοναστηρλής , Σάστρε , Κένι , Κεντζιόρα , Λόβρεν , Βολιάκο , Μιχαηλίδης , Μπάμπα , Τέιλορ , Μεϊτέ , Οζντόεφ , Καμαρά , Μπιάνκο , Κωνσταντέλιας , Ιβανούσετς , Τάισον , Χατσίδης , Α.Ζίβκοβιτς , Ντεσπόντοφ , Τσάλοφ , Γιακουμάκης.
