Το ESPN ανέδειξε τον Γιόκιτς ως τον κορυφαίο μπασκετμπολίστα στον κόσμο
Στη σχετική ψηφοφορία συμμετείχαν 20 συντάκτες του ESPN, από τους οποίους οι 19 ψήφισαν τον Σέρβο «γίγαντα» και μόλις ένας τον Λούκα Ντόντσιτς

Σύμφωνα με το ESPN ο Νίκολα Γιόκιτς είναι ο κορυφαίος μπασκετμπολίστας του κόσμου.

Αυτό συμβαίνει για τρίτη σερί χρονιά και φέτος, μάλιστα, με τεράστια διαφορά από τον δεύτερο, αφού κέρδισε την ψηφοφορία σχεδόν παμψηφεί. 

Πιο συγκεκριμένα, το κορυφαίο ειδησεογραφικό πρακτορείο πραγματοποιεί κάθε χρόνο μία ψηφοφορία πριν την έναρξη της σεζόν στο ΝΒΑ με 20 συντάκτες να συμμετέχουν, ώστε να αναδείξει τους καλύτερους παίκτες, τις κορυφαίες μεταγραφικές κινήσεις, αλλά και την πρόβλεψη για τον επόμενο πρωταθλητή, με τους Θάντερ να παίρνουν 18 ψήφους και τους Νάγκετς 2.


Το πιο ενδιαφέρον κομμάτι είναι αυτό του κορυφαίου παίκτη του πλανήτη κι ο Νίκολα Γιόκιτς επικράτησε για μία ακόμα φορά.

Ο Σέρβος mega star, μάλιστα, πήρε 19 ψήφους (!) και μόνο μία πήγε στον Λούκα Ντόντσιτς.

Στην επιλογή του επόμενου MVP τα πράγματα ήταν πιο αμφίρροπα, με τον «Joker» να κερδίζει επτά ψήφους, τον νυν MVP, Σέι Γκίλτζεους-Αλεξάντερ πέντε, τον Λούκα Ντόντσιτς τέσσερις, τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα δύο και τους Γιάννη και Άντονι Έντουαρντς από μία.


Πηγή: Eurohoops.net

