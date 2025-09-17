Προπονητής Πάφου: «Ξέρω πώς παίζει ο Μεντιλίμπαρ, κλείσαμε όλους τους χώρους»
Προπονητής Πάφου: «Ξέρω πώς παίζει ο Μεντιλίμπαρ, κλείσαμε όλους τους χώρους»
Ο τεχνικός της Πάφου Χουάν Κάρλος Καρσέδο αναφέρθηκε στο πώς μπλόκαρε τον Ολυμπιακό
Η Πάφος έγραψε ιστορία με τον πρώτο της βαθμό στη League Phase του Champions League.
Η κυπριακή ομάδα άντεξε στην πίεση που άσκησε ο Ολυμπιακός και ο Ισπανός τεχνικός Χουάν Κάρλος Καρσέδο, είχε κάθε λόγο να είναι ικανοποιημένος.
Ο Καρσέδο μετά το ματς δήλωσε στην Cosmote TV:
«Η μία αλλαγή (Νταβίντ Λουίζ) ήταν αναγκαστική και η δεύτερη αλλαγή (Ντιματά έγινε επειδή παίζαμε με παίκτη λιγότερο. Παίζαμε παραπάνω από 60 λεπτά με παίκτη λιγότερο. Μπήκαμε στα αποδυτήρια, είπαμε να μείνουμε συμπαγείς και να φεύγουμε στην αντεπίθεση. Ήταν περίπλοκο και δύσκολο παιχνίδι. Είμαστε χαρούμενοι που φύγαμε με το βαθμό».
«Σημαντικός βαθμός για την ιστορία της Πάφου. Ευχαριστώ όλους τους οπαδούς που ήρθαν εδώ. Θέλουμε να μείνουμε δυνατοί, είναι Champions League. Έχουμε δύσκολους αντιπάλους, στη συνέχεια την Μπάγερν. Δουλεύουν σκληρά οι παίκτες, ήταν καταπληκτικό που παίξαμε εδώ στην Αθήνα. Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο. Είμαι περήφανος που είμαι μέρος της ιστορίας της Πάφου».
Για τον Νταβίντ Λουίζ: «Ο Νταβίντ Λουίζ ένιωσε ένα ελαφρύ σφίξιμο. Έχουμε μεγάλο ρόστερ θα κάνω rotation, όλους τους χρειαζόμαστε».
Για το πως προσέγγισε τον αγώνα: «Είχε ποιότητα ο Ολυμπιακός, ξέρω πως παίζει ο Μεντιλίμπαρ. Μετά την αποβολή του Μπρούνο κλείσαμε τους χώρους και είμαστε τυχεροί που πήραμε τον ένα βαθμό».
Ειδήσεις σήμερα:
Σε συναγερμό οι Ένοπλες Δυνάμεις λόγω του Πίρι Ρέις - Άσκηση ετοιμότητας από τον Έβρο έως τη Μεγίστη
Navy Seals: Οι αόρατες «φώκιες» που σκότωσαν τον Μπιν Λάντεν και οι μυστικές αποστολές που απέτυχαν, από τη Γρενάδα έως την Υεμένη
«Ένας έρωτας γεννιέται;»: Viral η αλληλεπίδραση νεαρής διαδηλώτριας με αστυνομικό σε πορεία υπέρ των Παλαιστινίων στην Ισπανία
Η κυπριακή ομάδα άντεξε στην πίεση που άσκησε ο Ολυμπιακός και ο Ισπανός τεχνικός Χουάν Κάρλος Καρσέδο, είχε κάθε λόγο να είναι ικανοποιημένος.
Ο Καρσέδο μετά το ματς δήλωσε στην Cosmote TV:
«Η μία αλλαγή (Νταβίντ Λουίζ) ήταν αναγκαστική και η δεύτερη αλλαγή (Ντιματά έγινε επειδή παίζαμε με παίκτη λιγότερο. Παίζαμε παραπάνω από 60 λεπτά με παίκτη λιγότερο. Μπήκαμε στα αποδυτήρια, είπαμε να μείνουμε συμπαγείς και να φεύγουμε στην αντεπίθεση. Ήταν περίπλοκο και δύσκολο παιχνίδι. Είμαστε χαρούμενοι που φύγαμε με το βαθμό».
«Σημαντικός βαθμός για την ιστορία της Πάφου. Ευχαριστώ όλους τους οπαδούς που ήρθαν εδώ. Θέλουμε να μείνουμε δυνατοί, είναι Champions League. Έχουμε δύσκολους αντιπάλους, στη συνέχεια την Μπάγερν. Δουλεύουν σκληρά οι παίκτες, ήταν καταπληκτικό που παίξαμε εδώ στην Αθήνα. Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο. Είμαι περήφανος που είμαι μέρος της ιστορίας της Πάφου».
Για τον Νταβίντ Λουίζ: «Ο Νταβίντ Λουίζ ένιωσε ένα ελαφρύ σφίξιμο. Έχουμε μεγάλο ρόστερ θα κάνω rotation, όλους τους χρειαζόμαστε».
Για το πως προσέγγισε τον αγώνα: «Είχε ποιότητα ο Ολυμπιακός, ξέρω πως παίζει ο Μεντιλίμπαρ. Μετά την αποβολή του Μπρούνο κλείσαμε τους χώρους και είμαστε τυχεροί που πήραμε τον ένα βαθμό».
Ειδήσεις σήμερα:
Σε συναγερμό οι Ένοπλες Δυνάμεις λόγω του Πίρι Ρέις - Άσκηση ετοιμότητας από τον Έβρο έως τη Μεγίστη
Navy Seals: Οι αόρατες «φώκιες» που σκότωσαν τον Μπιν Λάντεν και οι μυστικές αποστολές που απέτυχαν, από τη Γρενάδα έως την Υεμένη
«Ένας έρωτας γεννιέται;»: Viral η αλληλεπίδραση νεαρής διαδηλώτριας με αστυνομικό σε πορεία υπέρ των Παλαιστινίων στην Ισπανία
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα