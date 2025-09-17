Μεντιλίμπαρ μετά το 0-0 με την Πάφο: «Αμύνθηκαν φοβερά, δεν μας άφησαν να απειλήσουμε»
Όσα δήλωσε ο Βάσκος προπονητής μετά το 0-0 με την Πάφο
Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη στην πρεμιέρα του στη League Phase του Champions League, έμεινε στο 0-0 με την Πάφο στο Καραϊσκάκης.
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στάθηκε μετά το ματς στην πολύ καλή αμυντική λειτουργία της Πάφου.
Αναλυτικά όσα δήλωσε:
Για την εμφάνιση και το αποτέλεσμα: «Ήταν πάρα πολύ καλή η άμυνα του αντιπάλου. Δεν μας επέτρεψαν ξεκάθαρο σουτ. Έκαναν αυτά που έπρεπε να κάνουν ακόμα και με δέκα παίκτες. Με αυτόν τον τρόπο δεν μας άφησαν να τους απειλήσουμε καθόλου».
Για το αν το γεγονός ότι η Πάφος έμεινε με δέκα παίκτες δυσκόλεψε τα πράγματα για τον Ολυμπιακό καθώς κλείστηκε στην άμυνά της: «Αυτό συμβαίνει πολλές φορές στο ποδόσφαιρο. Όταν είσαι με 11 έχεις την επιθυμία να βγεις μπροστά. Αλλιώς με δέκα έχεις το νου σου στην άμυνα. Η Πάφος είναι μια ομάδα που ξέρει να αγωνίζεται καλά, είναι μια έμπειρη ομάδα».
Για το αν αυτοί οι δύο χαμένοι βαθμοί θα λείψουν από τον Ολυμπιακό στη συνέχεια: «Δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε έτσι. Υπάρχουν πολλά παιχνίδια. Πρέπει να είμαστε ευγνώμονες που παίζουμε στο Champions League. Πρέπει να σκεφτόμαστε ένα ένα τα παιχνίδια. Τώρα κοιτάμε τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρουμε στην πραγματικότητα πόσους βαθμούς χρειάζεται μια ομάδα για να συνεχίσει».
