Κύπελλο Ελλάδας: Μοιρασιά στο Ζηρίνειο, η Κηφισιά 1-1 με τον Αστέρα Τρίπολης
SPORTS
Κύπελλο Ελλάδας Κηφισιά Αστέρας Τρίπολης

Κύπελλο Ελλάδας: Μοιρασιά στο Ζηρίνειο, η Κηφισιά 1-1 με τον Αστέρα Τρίπολης

Κηφισιά και Αστέρας Τρίπολης έκαναν βαθμολογικό «σεφτέ» στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, καθώς ήρθαν ισόπαλοι στη Ζηρίνειο με 1-1

Κύπελλο Ελλάδας: Μοιρασιά στο Ζηρίνειο, η Κηφισιά 1-1 με τον Αστέρα Τρίπολης
Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση Κηφισιά-Αστέρας Τρίπολης στο «Ζηρίνειο», για την 1η αγωνιστική στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Οι δύο ομάδες της Σούπερ Λίγκας αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 ύστερα από ένα καλό παιχνίδι και μοιράστηκαν από ένα βαθμό, έχοντας αμφότερες εντελώς διαφορετικές ενδεκάδες συγκριτικά με τις τελευταίες συναντήσεις τους στο πρωτάθλημα.

Οι φιλοξενούμενοι Αρκάδες προηγήθηκαν στο 30ό λεπτό με τον Δημήτρη Εμμανουηλίδη κι έχασαν την ευκαιρία να διπλασιάσουν στο 56΄, καθώς η εκτέλεση φάουλ του Κώστα Πομόνη κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι.

Το κεντρικό πρόσωπο της ομάδας των βορείων προαστίων στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, Ανδρέας Τετέι, ήταν και σήμερα πρωταγωνιστής, καθώς μπαίνοντας ως αλλαγή κέρδισε πέναλτι από τον Τσιντώτα στο 68΄, το οποίο εκτέλεσε ο ίδιος για το τελικό 1-1.

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ξενόπουλος, Μποτία, Πέτκοφ, Τζίμας, Έμπο, Ντίας, Εσκιβέλ, Κωνσταντακόπουλος, Μουσιόλικ, Χριστόπουλος, Σμπώκος.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Σάββας Παντελίδης): Τσιντώτας, Ιβάνοφ, Γιαμπλόνσκι, Γιοακίνι, Εμμανουηλίδης, Τριανταφυλλόπουλος, Πομόνης, Κέτου, Χαραλάμπογλου, Αλμύρας, Φερνάντεθ.


Ειδήσεις σήμερα:

Παρίστανε το καλό παιδί και ζητούσε ερωτικά βίντεο από ανήλικες - Πώς δρούσε ο 25χρονος που απειλούσε τις μαθήτριες

«Με έχει μπλοκάρει παντού, του έστειλα μήνυμα για την επέμβαση της μητέρας μας αλλά δεν απάντησε», είπε για τον Γιώργο Μαζωνάκη η αδερφή του

Δένδιας για Πίρι Ρέις: Δείτε μια φωτογραφία του και θα καταλάβετε γιατί δεν συζητήθηκε στο ΚΥΣΕΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η COSMOTE TELEKOM στηρίζει τον ελληνικό στίβο – Χορηγός του ΣΕΓΑΣ και των Ολυμπιονικών Τεντόγλου & Καραλή

Με τη λάμψη του Μίλτου Τεντόγλου, τη δυναμική του Εμμανουήλ Καραλή και την ενωμένη εθνική ομάδα, η Ελλάδα δίνει το «παρών» στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου - Στο πλευρό τους βρίσκεται η COSMOTE TELEKOM, στηρίζοντας έμπρακτα κάθε βήμα τους.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης