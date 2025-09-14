Ευρωπαϊκό Μπιτς Βόλεϊ Κ18: Στον τελικό Αλεξόγλου, Πασχαλάκη - Δείτε βίντεο

Το ελληνικό δίδυμο επικράτησε μετά από ένα απίστευτο θρίλερ με 2-0 (22-20, 29-27) των Γαλλίδων Καντελά, Οζάν και προκρίθηκαν στον τελικό όπου θα αντιμετωπίσουν τις Ρέφορματ/Ντίκμαν (Γερμανία) που νίκησαν με ανατροπή (17-21, 21-17, 15-10) τις Θαντ, Βερβλόετ (Βέλγιο)