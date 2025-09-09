Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Λιθουανία-Ελλάδα για το Eurobasket και Αλβανία-Λετονία, Σερβία-Αγγλία και Κύπρος-Ρουμανία για τα προκριματικά του Μουντιάλ
Η «επίσημη αγαπημένη» αντιμετωπίζει στις 21:00 τη Λιθουανία και το ματς θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ1 HD και το Novasports Start
Ημέρα Εθνικής είναι η σημερινή (9/9) όσον αφορά το EuroBasket 2025, καθώς η Ελλάδα ρίχνεται στη μάχη των προημιτελικών της διοργάνωσης.
Η «επίσημη αγαπημένη» αντιμετωπίζει στις 21:00 τη Λιθουανία, με έπαθλο μια θέση στα ημιτελικά του θεσμού, πιο κοντά στη ζώνη των μεταλλίων. Το ματς της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ1 HD και το Novasports Start.
Η δράση με τις αθλητικές μεταδόσεις ξεκινά νωρίτερα, αφού στις 17:00 (ΕΡΤ 1 HD, Novasports Start) Τουρκία και Πολωνία κοντράρονται για το άλλο εισιτήριο των ημιτελικών, ζευγάρι με το οποίο θα αγωνιστεί ο νικητής του Ελλάδα - Λιθουανία.
Βέβαια, ενδιαφέρον υπάρχει και για το ποδοσφαιρικό κοινό, καθώς τα παιχνίδια για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 συνεχίζονται, με τον αγώνα της Κύπρου απέναντι στη Ρουμανία να ξεχωρίζει και να καλύπτεται τηλεοπτικά στις 21:45 από το Novasports 3.
Σημαντικό είναι επίσης και το ματς της Σερβίας με την Αγγλία, επίσης στις 21:45 από το Novasports Premier League.
- Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- 17:00 Τουρκία - Πολωνία, Eurobasket προημιτελικά (ΕΡΤ 1 HD/ Novasports Start)
- 21:00 Λιθουανία - Ελλάδα, Eurobasket προημιτελικά (ΕΡΤ 1 HD/ Novasports Start)
- 21:45 Κύπρος - Ρουμανία, προκριματικά Μουντιάλ 2026 (Novasports 3)
- 21:45 Σερβία - Αγγλία, προκριματικά Μουντιάλ 2026 (Novasports Premier League)
- 21:45 Ουγγαρία - Πορτογαλία, προκριματικά Μουντιάλ 2026 (Novasports 1)
Τι λένε 3 σεισμολόγοι για τα 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια: Πιθανός μετασεισμός έως και 4R, δεν φαίνεται ενεργοποίηση άλλου ρήγματος
Αυξήσεις κάθε δύο χρόνια για τους ενστόλους - Τι αλλάζει στο μισθολόγιο για Ένοπλες Δυνάμεις, αστυνομία, λιμενικό και πυροσβεστική, δείτε πίνακες
Η Γαλλία αντιμέτωπη με το χρέος και τον διχασμό: «Πώς να κυβερνήσεις μια χώρα που έχει 246 διαφορετικά είδη τυριού;»
