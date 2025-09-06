Η πρώτη επένδυση της ΕΤΕπ σε εταιρεία ανάπτυξης υποδομών και δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Μία κίνηση που επιταχύνει την ηλεκτροκίνηση σε Ελλάδα και Κύπρο.
Ηρακλής: Δανεικός από την Κηφισιά στον «Γηραιό» ο Γιάννης Νικοπολίδης
Ο γιος του Αντώνη Νικοπολίδη έχει αγωνιστεί στην Ελλάδα σε Κηφισιά και Λαμία
Ο 25χρονος τερματοφύλακας, γιος του Αντώνη Νικοπολίδη, θα παίξει στη Super League 2 και στον «Γηραιό» δανεικός από την Κηφισιά.
Στην Ελλάδα εκτός από την Κηφισιά έχει αγωνιστεί και με τη Λαμία στη Super League 1. O Ηρακλής μετέχει στο πρωτάθλημα της Super League 2.
Η ανακοίνωση του Ηρακλή
«H ΠΑΕ ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας μας με τον ποδοσφαιριστή Γιάννη Νικοπολίδη για τoν επόμενο χρόνο .
Ο 25χρονος τερματοφύλακας έρχεται στην ομάδα μας με την μορφή δανεισμού από την ομάδα της Κηφισιάς .
Τον καλωσορίζουμε στην οικογένειά μας και του ευχόμαστε μια καλή χρονιά χωρίς τραυματισμούς , με πολλές επιτυχίες με τη φανέλα του ΗΡΑΚΛΗ στην προσπάθεια που κάνουμε όλοι μαζί να επανέλθει η ομάδα μας στην Super League 1».
