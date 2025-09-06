Ηρακλής: Δανεικός από την Κηφισιά στον «Γηραιό» ο Γιάννης Νικοπολίδης
SPORTS
Super League 2 Ηρακλής Γιάννης Νικοπολίδης

Ηρακλής: Δανεικός από την Κηφισιά στον «Γηραιό» ο Γιάννης Νικοπολίδης

Ο γιος του Αντώνη Νικοπολίδη έχει αγωνιστεί στην Ελλάδα σε Κηφισιά και Λαμία

Ηρακλής: Δανεικός από την Κηφισιά στον «Γηραιό» ο Γιάννης Νικοπολίδης
Στον Ηρακλή θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γιάννης Νικοπολίδης. 

Ο 25χρονος τερματοφύλακας, γιος του Αντώνη Νικοπολίδη, θα παίξει στη Super League 2 και στον «Γηραιό» δανεικός από την Κηφισιά. 

Στην Ελλάδα εκτός από την Κηφισιά έχει αγωνιστεί και με τη Λαμία στη Super League 1. O Ηρακλής μετέχει στο πρωτάθλημα της Super League 2. 


Η ανακοίνωση του Ηρακλή

«H ΠΑΕ ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας μας με τον ποδοσφαιριστή Γιάννη Νικοπολίδη για τoν επόμενο χρόνο .

Ο 25χρονος τερματοφύλακας έρχεται στην ομάδα μας με την μορφή δανεισμού από την ομάδα της Κηφισιάς .

Τον καλωσορίζουμε στην οικογένειά μας και του ευχόμαστε μια καλή χρονιά χωρίς τραυματισμούς , με πολλές επιτυχίες με τη φανέλα του ΗΡΑΚΛΗ στην προσπάθεια που κάνουμε όλοι μαζί να επανέλθει η ομάδα μας στην Super League 1». 


