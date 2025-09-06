Ομιλία Μπακασέτα πριν το ματς με την Λευκορωσία: Να βοηθάμε ο ένας τον άλλον από το πρώτο λεπτό - Βίντεο
Ομιλία Μπακασέτα πριν το ματς με την Λευκορωσία: Να βοηθάμε ο ένας τον άλλον από το πρώτο λεπτό - Βίντεο
Η ομιλία του αρχηγού πριν από την 5αρα στην Λευκορωσία
Η Ελλάδα ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 κερδίζοντας 5-1 τη Λευκορωσία στο Καραϊσκάκη.
Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έδειξε πόσο θέλει να ταξιδέψει το καλοκαίρι στις ΗΠΑ αλλά θα πρέπει να έχει υπομονή από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό σε κάθε ματς.
Αυτό ζήτησε και ο Τάσος Μπακασέτας στην ομιλία του προς τους παίκτες πριν τη σέντρα. Όσα είπε ο αρχηγός της Ελλάδας:
«Πάντα το πρώτο παιχνίδι είναι το πιο σημαντικό. Τα είπαμε όλα τα ξεκαθαρίσαμε παιδιά. Έχουμε το πλάνο μας και το πιο σημαντικό πράγμα σήμερα είναι να έχουμε υπομονή.
Ψυχραιμία στο παιχνίδι μας, ξέρουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Από το πρώτο λεπτό πρέπει να βοηθάει ο ένας τον άλλον. Συγκεντρωμένοι και με αυτοπεποίθηση να πάρουμε τον κόσμο με εμάς».
Όλα ξεκινούν από την καρδιά 💙— Ethniki Omada (@EthnikiOmada) September 6, 2025
📍 Αποδυτήρια: Γεώργιος Καραϊσκάκης
🕒 Λίγο πριν την έναρξη: 21:34
⚽ Προκριματικά Μουντιάλ: Ελλάδα 5-1 Λευκορωσία#dressingroom #captain #Mpakasetas #ethnikiomada #europeanqualifiers #greatstart pic.twitter.com/LTq3hPwDii
