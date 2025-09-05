Η πρώτη επένδυση της ΕΤΕπ σε εταιρεία ανάπτυξης υποδομών και δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Μία κίνηση που επιταχύνει την ηλεκτροκίνηση σε Ελλάδα και Κύπρο.
Ο Πανιώνιος επιστρέφει στην Ευρώπη και ο... boss Φάνης Χριστοδούλου καλεί παλιές δόξες της ομάδας να σταθούν δίπλα της - Βίντεο
Ο Πανιώνιος επιστρέφει στην Ευρώπη και ο... boss Φάνης Χριστοδούλου καλεί παλιές δόξες της ομάδας να σταθούν δίπλα της - Βίντεο
Η ΚΑΕ Πανιώνιος παρουσίασε τα νέα εισιτήρια διαρκείας της με τον Φάνη Χριστοδούλου να καπνίζει πούρο και να καλεί τους Χουγκάζ, Καράγκουτη, Μποσγανά και Δρελιώζη να σταθούν δίπλα στην ομάδα
Είναι γεγονός. Ο Πανιώνιος επιστρέφει φέτος στα Κύπελλα Ευρώπης στο μπάσκετ και όπως είναι φυσικό στην... πλατεία έχει σημάνει συναγερμός.
Ο Φάνης Χριστοδούλου, η μεγαλύτερη μορφή του μπασκετικού Ιστορικού, με αφορμή την παρουσίαση των νέων εισιτηρίων διαρκείας εμφανίζεται σε βίντεο να καλεί τους Κριζ Χουγκάζ, Γιώργο Καράγκουτη, Γιώργο Μποσγανά και Μάκη Δρελιώζη για να επιστρέψουν στο γήπεδο ενόψει της νέας σεζόν.
Σε ρόλο... boss με το πούρο στο ένα χέρι ο «μπέμπης» τηλεφωνεί στους παλιούς συμπαίκτες του και εκείνοι φυσικά ανταποκρίνονται στο κάλεσμά του.
