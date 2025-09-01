Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!
Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου: Χαμόγελα και αισιοδοξία στη Media Day της Ελληνικής αποστολής
Το πρώτο γκρουπ της Εθνικής ομάδας στίβου θα αναχωρήσει την Τρίτη για το Τόκιο
Με τις ευχές της προέδρου του ΣΕΓΑΣ, Σοφίας Σακοράφα και των μελών του διοικητικού συμβουλίου, της αθλητικής ηγεσίας και εκπροσώπων των χορηγών της ομοσπονδίας να του συνοδεύουν, ετοιμάζεται να αναχωρήσει αύριο (2/9) το μεσημέρι για το Μισάτο αρχικά για προετοιμασία και το Τόκιο στη συνέχεια, το πρώτο γκρουπ της ελληνικής ομάδας που θα αγωνιστεί στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου.
Οι αθλητές και οι αθλήτριες που πέτυχαν την πρόκριση για το κορυφαίο γεγονός του 2025, καθώς και οι προπονητές τους δέχτηκαν τις ευχές στην καθιερωμένη Media Day που διοργανώνει η ομοσπονδία πριν από τη μεγάλη διοργάνωση κάθε χρονιάς. Στην εκδήλωση παρέστη και ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος μίλησε από καρδιάς στα μέλη της ελληνικής ομάδας που θα πάρουν μέρος στη διοργάνωση.
«Εγκάρδια ευχή για καλή επιτυχία σε όλους σας. Πάνω απ’ όλα αγωνιζόμαστε για τον αθλητισμό, τον εαυτό μας και το εθνόσημο. Ως Πολιτεία κάνουμε ό,τι μπορούμε για να στηρίξουμε την προσπάθεια σας. Με την πρόεδρο σας, Σοφία Σακοράφα και όλα τα μέλη του συμβουλίου, έχουμε άριστη συνεργασία και έχουμε τον ίδιο σκοπό: να μεγαλώσουμε τον ελληνικό αθλητισμό και να τον κάνουμε δυνατότερο. Να πιστεύετε στον εαυτό σας και στις δυνάμεις σας».
Η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ Σοφία Σακοράφα, η οποία θα είναι και αρχηγός αποστολής της εθνικής ομάδας, επιβράβευσε τους αθλητές και στις αθλήτριες για την πρόκρισή τους λέγοντας:
«Η αγωνιστική σας χρόνια ολοκληρώνεται με τον καλύτερο τρόπο, με τη συμμετοχή σας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, δηλαδή το «θέλω» κάθε αθλητή. Αποδείξατε πως μπορείτε να κάνετε τις υπερβάσεις σας. Σας καμαρώσαμε στη διάρκεια της χρονιάς και θα σας καμαρώσουμε και στο Τόκιο. Είμαστε κοντά σας, κάνουμε ότι είναι δυνατόν για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία σας.
Να γυρίσετε πίσω με την ικανοποίηση πως δώσατε τον καλύτερο εαυτό σας. Χθες σκεφτόμουν τη Μαδρίτη και την αγωνιστική σας παρουσία. Περιμένω να κάνετε αυτό που πετύχατε στη Μαδρίτη και να επιστρέψετε νικητές».
Στη Media Day οι εκπρόσωποι του Τύπου είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τους πρωταθλητές και τις πρωταθλήτριές μας και να πραγματοποιήσουν κατ’ ιδίαν συνεντεύξεις, ενώ παράλληλα έγινε και η επίσημη φωτογράφιση της εθνικής ομάδας. Άπαντες και άπασες απάντησαν σε όλες τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων και εξέφρασαν την αισιοδοξία τους εν όψει του μεγάλου και δύσκολου αγώνα που τους/τις περιμένει στην Ιαπωνία.
Εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου στην εκδήλωση έδωσαν το «παρών», ο αντιπρόεδρος Κώστας Κεντέρης, ο γενικός γραμματέας Γιώργος Γιατρουδάκης, ο αναπληρωτής ταμίας Γιάννης Ψωμιάδης, η α’ ειδική γραμματέας Λούλα Καρατζά και η β’ Ευγενία Νικολετοπούλου, καθώς και τα μέλη Ξένια Αργειτάκη, Κυριακή Γαλάνη και Γιώργος Συμεωνίδης.
