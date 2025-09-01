Χρυσή Ολυμπιονίκης του χάντμπολ νίκησε τον καρκίνο και πέντε ημέρες μετά την τελευταία χημειοθεραπεία επέστρεψε στους αγώνες! - Δείτε βίντεο
SPORTS
Χάντμπολ Καρκίνος του Μαστού Χημειοθεραπείες Νορβηγία

Η Νορβηγίδα θρύλος του χάντμπολ, Καμίλα Χέρεμ, με 11 χρυσά μετάλλια στην τεράστια συλλογή της, κατάφερε να βγει νικήτρια και στον αγώνα για την ίδια τη ζωή της

Δημήτρης Τυχάλας
Στα 38 της χρόνια η Καμίλα Χέρεμ είχε καταφέρει να νικήσει σε όλες τις μεγάλες προκλήσεις που είχε βρει μπροστά της ως αθλήτρια του χάντμπολ. Δύο φορές Χρυσή Ολυμπιονίκης (2012, 2024), τρία Παγκόσμια πρωταθλήματα, πέντε Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα είναι μεταξύ άλλων ορισμένα από τα μεγάλα επιτεύγματα της τεράστια καριέρα της, η οποία διακόπηκε απότομα πριν από λίγους μήνες όταν διαγνώσθηκε με καρκίνο του μαστού.

Σε μία εξέταση ρουτίνας εντόπισε ένα μικρό εξόγκωμα και από εκείνη την ημέρα ξεκίνησε να δίνει τον αγώνα για την ίδια της τη ζωή καταφέρνοντας και πάλι να βγει νικήτρια.

Η Χέρεμ (μητέρα ενός 7χρονου αγοριού), αφού αφαίρεσε τον όγκο που εντοπίστηκε και ξεκίνησε λίγο αργότερα χημειοθεραπείες, είχε συγκινήσει τους πάντες όταν εμφανίστηκε σε τηλεοπτική εκπομπή κατά τη διάρκεια της οποίας αφαίρεσε το μαντήλι που φορούσε στο κεφάλι αποκαλύπτοντας τα σημάδια των θεραπειών, χωρίς να χάσει στιγμή το χαμόγελο από τα χείλη της, ενώ στην ίδια εκπομπή είχε δηλώσει για την ενδεχόμενη επιστροφή της στη δράση: «Αν αισθάνομαι καλά στο γήπεδο και το σώμα μου ανταποκρίνεται, τότε θα το κάνω»..

@tv2sport

Camilla Herrem åpner opp om livets viktigste kamp❤️ #herrem #camilla #sola

♬ original sound - TV 2 Sport

Και το έκανε, καθώς το βράδυ της Κυριακής, πέντε μόλις ημέρες μετά την τελευταία χημειοθεραπεία στην οποία υποβλήθηκε, ήταν κανονικά στην αποστολή της Σόλα (η ομάδα της) για τον αγώνα του νορβηγικού πρωταθλήματος κόντρα στην Όπσαλ.



Κλείσιμο
Κι η Καμίλα όχι μόνο έπαιξε, αλλά ήταν από τις κορυφαίες στη νίκη της Σόλα με 29-25 σημειώνοντας μάλιστα και τέσσερα γκολ μέσα σε αποθέωση.

«Ήταν πραγματικά όμορφο να επιστρέψω στο γήπεδο, αλλά υπήρχαν πολλά τα 'πρέπει’ που έπρεπε να περάσω. Να μπω στην αρένα χωρίς μαλλιά και να ζεσταθώ… Έπρεπε να βρω τη ζώνη μου γιατί υπήρχε μια εξαιρετικά μεγάλη ποσότητα ανθρώπων που παρακολουθούσαν.»,  δήλωσε φανερά συγκινημένη μετά το τέλος του αγώνα.

Ο εφιάλτης φαίνεται ότι έχει περάσει οριστικά και σιγά, σιγά η ίδια έχοντας επιστρέψει πλέον στο γήπεδο, αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα του τι μπορεί να πετύχει η ανθρώπινη θέληση και αποφασιστικότητα.

Δημήτρης Τυχάλας

