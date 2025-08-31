Στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο Ιταλός μέσος Αλεσάντρο Μπιάνκο
SPORTS
ΠΑΟΚ Αλεσάντρο Μπιάνκο

Στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο Ιταλός μέσος Αλεσάντρο Μπιάνκο

Ο 22χρονος μέσος θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις για να ολοκληρωθεί ο δανεισμός του από τη Φιορεντίνα

Στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο Ιταλός μέσος Αλεσάντρο Μπιάνκο
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Αλεσάντρο Μπιάνκο βρίσκεται από το πρωί της Κυριακής στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Ο 22χρονος Ιταλός μέσος της Φιορεντίνα αφίχθη στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» περίπου μισή ώρα νωρίτερα από την προγραμματισμένη άφιξή του, με πτήση από το Μιλάνο, όπου τον υποδέχθηκαν άνθρωποι του Δικεφάλου.

Ο Μπιάνκο αναμένεται να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να βάλει την υπογραφή του στο συμβόλαιο δανεισμού του με τον ΠΑΟΚ, που περιλαμβάνει οψιόν αγοράς από τη Φιορεντίνα το καλοκαίρι του 2026.



Το βράδυ, ο Ιταλός χαφ θα έχει την πρώτη του γεύση από την Τούμπα. Μαζί με τον συμπατριώτη του και νέο αμυντικό του ΠΑΟΚ, Αλεσάντρο Βολιάκο, θα παρακολουθήσουν από τις εξέδρες το παιχνίδι με τον Ατρόμητο για τη 2η αγωνιστική της Super League.

Πηγή: Gazzetta
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Νέo κατάστημα γυναικείων παπουτσιών Maison Minrelle στον Πειραιά

Νέo κατάστημα γυναικείων παπουτσιών Maison Minrelle στον Πειραιά

Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!

Για σχολικά... Don’t Worry, Go Public!

Χιλιάδες επιλογές προϊόντων για κάθε τάξη, ηλικία και γούστο, αλλά και μοναδικές υπηρεσίες πληρωμής και παράδοσης

Ένα βρετανικό πανεπιστήμιο στην καρδιά της Θεσσαλονίκης: Το Associate Campus του Sunderland και η επόμενη μέρα

Με την εμπειρία, τις διεθνείς συνεργασίες και την ακαδημαϊκή του τεκμηρίωση, το Κολλέγιο DEI φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα από τα πρώτα ιδιωτικά πανεπιστήμια νέου τύπου στην Ελλάδα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης