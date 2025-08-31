Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!
Στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο Ιταλός μέσος Αλεσάντρο Μπιάνκο
Ο 22χρονος μέσος θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις για να ολοκληρωθεί ο δανεισμός του από τη Φιορεντίνα
Ο Αλεσάντρο Μπιάνκο βρίσκεται από το πρωί της Κυριακής στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Ο 22χρονος Ιταλός μέσος της Φιορεντίνα αφίχθη στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» περίπου μισή ώρα νωρίτερα από την προγραμματισμένη άφιξή του, με πτήση από το Μιλάνο, όπου τον υποδέχθηκαν άνθρωποι του Δικεφάλου.
Ο Μπιάνκο αναμένεται να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να βάλει την υπογραφή του στο συμβόλαιο δανεισμού του με τον ΠΑΟΚ, που περιλαμβάνει οψιόν αγοράς από τη Φιορεντίνα το καλοκαίρι του 2026.
Το βράδυ, ο Ιταλός χαφ θα έχει την πρώτη του γεύση από την Τούμπα. Μαζί με τον συμπατριώτη του και νέο αμυντικό του ΠΑΟΚ, Αλεσάντρο Βολιάκο, θα παρακολουθήσουν από τις εξέδρες το παιχνίδι με τον Ατρόμητο για τη 2η αγωνιστική της Super League.
Πηγή: Gazzetta
Ο 22χρονος Ιταλός, Αλεσάντρο Μπιάνκο, έφτασε νωρίτερα από το αναμενόμενο στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ, περνώντας από ιατρικά και υπογράφοντας το συμβόλαιο δανεισμού του από τη Φιορεντίνα.— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 31, 2025
