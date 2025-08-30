Πρόταση γάμου στις κερκίδες εν ώρα αγώνα στο US Open - Ακούστηκε το πολυπόθητο «ναι» στα μεγάφωνα - Βίντεο

Η τρίτη ημέρα στο US Open δεν προσέφερε μόνο δυνατές μάχες στα court, αλλά και μία πολύ ρομαντική στιγμή η οποία έλαβε χώρα στο Louis Armstrong κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης Αρίνα Σαμπαλένκα - Λέιλα Φερνάντες