Στο νοσοκομείο ο τέσσερις φορές νικητής του Tour de France, Κρις Φρουμ μετά από ατύχημα στην προπόνηση

Έχει πέντε σπασμένα πλευρά, ρήξη πνεύμονα και κάταγμα οσφυϊκού σπονδύλου - Είναι σε σταθερή κατάσταση

Ο Κρις Φρουμ, ο οποίος κέρδισε το Tour de France τέσσερις φορές, μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο μετά από σοβαρό ατύχημα κοντά στην Τουλόν, περίπου 170 χιλιόμετρα από το σπίτι του στο Μονακό.

Ο 40χρονος ποδηλάτης, σύμφωνα με το BBC, είναι σε σταθερή κατάσταση, αν και οι τραυματισμοί του είναι σοβαροί. Οι εξετάσεις έδειξαν πως ο Φρουμ έχει πέντε σπασμένα πλευρά, ρήξη πνεύμονα και κάταγμα οσφυϊκού σπονδύλου.

Το γαλλικό μέσο L'Equipe ανέφερε ότι ο Φρουμ είχε τις αισθήσεις του κατά την άφιξή του στο νοσοκομείο και μπόρεσε να συνομιλήσει με τους γιατρούς. Η επέμβαση στη μέση του είναι προγραμματισμένη για αργότερα σήμερα.

Ο Φρουμ είχε κατακτήσει το πρώτο του Tour de France το 2013 και στη συνέχεια κέρδισε τον τίτλο τρεις φορές συνεχόμενα από το 2015 έως το 2017. Ο ποδηλάτης της Premier Tech, που λήγει το συμβόλαιό του στο τέλος της χρονιάς, αναμένεται να χάσει το υπόλοιπο της σεζόν λόγω των σοβαρών τραυματισμών του.



