Στο νοσοκομείο ο τέσσερις φορές νικητής του Tour de France, Κρις Φρουμ μετά από ατύχημα στην προπόνηση

, ο οποίος κέρδισε το Tour de France τέσσερις φορές, μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο μετά από σοβαρό ατύχημα κοντά στην Τουλόν, περίπου 170 χιλιόμετρα από το σπίτι του στο Μονακό.Ο 40χρονος ποδηλάτης, σύμφωνα με το BBC, είναι σε σταθερή κατάσταση, αν και οι τραυματισμοί του είναι σοβαροί. Οι εξετάσεις έδειξαν πως ο Φρουμ έχει πέντε σπασμένα πλευρά,και κάταγμα οσφυϊκού σπονδύλου.Το γαλλικό μέσο L'Equipe ανέφερε ότι ο Φρουμ είχε τις αισθήσεις του κατά την άφιξή του στο νοσοκομείο και μπόρεσε να συνομιλήσει με τους γιατρούς. Η επέμβαση στη μέση του είναι προγραμματισμένη για αργότερα σήμερα.Ο Φρουμ είχε κατακτήσει το πρώτο του Tour de France το 2013 και στη συνέχεια κέρδισε τον τίτλο τρεις φορές συνεχόμενα από το 2015 έως το 2017. Ο ποδηλάτης της Premier Tech, που λήγει το συμβόλαιό του στο τέλος της χρονιάς, αναμένεται να χάσει το υπόλοιπο της σεζόν λόγω των σοβαρών τραυματισμών του.