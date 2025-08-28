Η νέα αθλητική σεζόν παίζει στην bwin που μοιράζει 1.165 δώρα στη νέα της προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση!
Στο νοσοκομείο ο τέσσερις φορές νικητής του Tour de France, Κρις Φρουμ μετά από ατύχημα στην προπόνηση
Στο νοσοκομείο ο τέσσερις φορές νικητής του Tour de France, Κρις Φρουμ μετά από ατύχημα στην προπόνηση
Έχει πέντε σπασμένα πλευρά, ρήξη πνεύμονα και κάταγμα οσφυϊκού σπονδύλου - Είναι σε σταθερή κατάσταση
Ο Κρις Φρουμ, ο οποίος κέρδισε το Tour de France τέσσερις φορές, μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο μετά από σοβαρό ατύχημα κοντά στην Τουλόν, περίπου 170 χιλιόμετρα από το σπίτι του στο Μονακό.
Ο 40χρονος ποδηλάτης, σύμφωνα με το BBC, είναι σε σταθερή κατάσταση, αν και οι τραυματισμοί του είναι σοβαροί. Οι εξετάσεις έδειξαν πως ο Φρουμ έχει πέντε σπασμένα πλευρά, ρήξη πνεύμονα και κάταγμα οσφυϊκού σπονδύλου.
Το γαλλικό μέσο L'Equipe ανέφερε ότι ο Φρουμ είχε τις αισθήσεις του κατά την άφιξή του στο νοσοκομείο και μπόρεσε να συνομιλήσει με τους γιατρούς. Η επέμβαση στη μέση του είναι προγραμματισμένη για αργότερα σήμερα.
Ο Φρουμ είχε κατακτήσει το πρώτο του Tour de France το 2013 και στη συνέχεια κέρδισε τον τίτλο τρεις φορές συνεχόμενα από το 2015 έως το 2017. Ο ποδηλάτης της Premier Tech, που λήγει το συμβόλαιό του στο τέλος της χρονιάς, αναμένεται να χάσει το υπόλοιπο της σεζόν λόγω των σοβαρών τραυματισμών του.
Ο 40χρονος ποδηλάτης, σύμφωνα με το BBC, είναι σε σταθερή κατάσταση, αν και οι τραυματισμοί του είναι σοβαροί. Οι εξετάσεις έδειξαν πως ο Φρουμ έχει πέντε σπασμένα πλευρά, ρήξη πνεύμονα και κάταγμα οσφυϊκού σπονδύλου.
Το γαλλικό μέσο L'Equipe ανέφερε ότι ο Φρουμ είχε τις αισθήσεις του κατά την άφιξή του στο νοσοκομείο και μπόρεσε να συνομιλήσει με τους γιατρούς. Η επέμβαση στη μέση του είναι προγραμματισμένη για αργότερα σήμερα.
Ο Φρουμ είχε κατακτήσει το πρώτο του Tour de France το 2013 και στη συνέχεια κέρδισε τον τίτλο τρεις φορές συνεχόμενα από το 2015 έως το 2017. Ο ποδηλάτης της Premier Tech, που λήγει το συμβόλαιό του στο τέλος της χρονιάς, αναμένεται να χάσει το υπόλοιπο της σεζόν λόγω των σοβαρών τραυματισμών του.
BREAKING: British four-time Tour de France winning cyclist Chris Froome has been airlifted to hospital following a "serious training crash".https://t.co/dPjP7fNHr7— Sky News (@SkyNews) August 28, 2025
📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/osaUdOUQAA
Ειδήσεις σήμερα:
«Αρκετά πια!»: Ο ελληνικής καταγωγής επικεφαλής εμβολιασμών στις ΗΠΑ παραιτείται και κατακεραυνώνει τον Κένεντι Τζούνιορ
Θωμαΐδης για τις απαγορευμένες ουσίες που εντοπίστηκαν σε αυγά: Υπάρχουν παντού, αν δώσουμε αίμα είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα τις εντοπίσουμε!
Influencer ήρθε σε επαφή με απομονωμένη φυλή στην Παπούα και προκάλεσε σάλο - Τον επικρίνουν γιατί τους είπε «κανίβαλους» (βίντεο)
«Αρκετά πια!»: Ο ελληνικής καταγωγής επικεφαλής εμβολιασμών στις ΗΠΑ παραιτείται και κατακεραυνώνει τον Κένεντι Τζούνιορ
Θωμαΐδης για τις απαγορευμένες ουσίες που εντοπίστηκαν σε αυγά: Υπάρχουν παντού, αν δώσουμε αίμα είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα τις εντοπίσουμε!
Influencer ήρθε σε επαφή με απομονωμένη φυλή στην Παπούα και προκάλεσε σάλο - Τον επικρίνουν γιατί τους είπε «κανίβαλους» (βίντεο)
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα