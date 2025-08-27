Σίγουρος ο προπονητής της Σαμσουνσπόρ: «Θα περάσουμε τον Παναθηναϊκό» - Βίντεο
Σίγουρος ο προπονητής της Σαμσουνσπόρ: «Θα περάσουμε τον Παναθηναϊκό» - Βίντεο
Όσα δήλωσε ο προπονητής των Τούρκων ενόψει της ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό για το Europa League
Στη Σαμψούντα ζουν και αναπνέουν για τη ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό για τα playoffs του Europa League.
Ενδεικτικές είναι οι δηλώσεις του Τόμας Ράις. Ο 52χρονος Γερμανός τεχνικός της Σαμσουνσπόρ ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου για τη ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό:
«Ο αυριανός αγώνας θα είναι πολύ ιδιαίτερος. Στο ματς της Αθήνας, ως ομάδα δεν δείξαμε την καλύτερη απόδοσή μας, αλλά σε αυτόν τον αγώνα ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος: να αποκλείσουμε τον αντίπαλο.
Αν κοιτάξουμε τις επιτυχίες που έχουμε πετύχει μέχρι τώρα, νιώθουμε πως οι αντίπαλοί μας πλέον πιστεύουν ότι τα πράγματα έχουν γίνει πιο δύσκολα όταν παίζουν εναντίον της Σαμσουνσπόρ.
Ναι, ίσως για τη Σαμψούντα να ήταν ένα όνειρο να παίξει στην Ευρώπη, αλλά το καταφέραμε. Αύριο έχουμε μπροστά μας έναν ακόμη ευρωπαϊκό αγώνα και θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό».
Για τους παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του: «Ο Μούγια αποχώρησε γιατί ο ίδιος ήθελε να φύγει. Όσο για τους Κάρλο και Μουσάμπα, είναι σε πολύ καλή κατάσταση και έτοιμοι να αγωνιστούν».
Παράλληλα, μέσα από τα social media έστειλε το μήνυμα: «Γράψαμε ιστορία την περασμένη σεζόν. Γιατί να μην συνεχίσουμε;».
Τους παίκτες της ομάδας εκπροσώπησε ο Ολιβιέ Εντσάμ, που είπε:
Για το αν επηρέασε την ομάδα στο πρώτο ματς η απουσία του Χόλσε: «Ούτε ναι ούτε όχι. Μπορεί να μας επηρέασε. Δεχθήκαμε 2 γκολ από στημένες φάσεις. Αυτό όμως δεν έγινε μόνο λόγω της απουσίας ενός παίκτη. Χρειαζόμαστε πάρα πολύ όλους. Ελπίζω αύριο να κάνει μια πολύ καλή εμφάνιση και να περάσουμε».
Για την παρουσία του στην θέση «10» στο ΟΑΚΑ: «Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω αγωνιστεί πολλές φορές ως 10άρι. Όταν έχουμε την κατοχή, μου αρέσει να παίζω σε αυτή τη θέση. Μου αρέσει να αγωνίζομαι και ως 8άρι και ως 10άρι».
Για την παρουσία της ομάδας στην Ευρώπη: «Αυτό το παιχνίδι είναι πολύ σημαντικό για όλους. Χάρη στις επιτυχίες που πετύχαμε πέρσι, θέλουμε αύριο να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε και να συνεχίσουμε αυτή την επιτυχία».
🔴⚪️ Thomas Reis: Yarınki karşılaşma çok özel olacak. Atina'daki maçta, takım olarak en iyi performansımızı göstermedik ama bu maçta hedefimiz, kesinlikle rakibimizi elemek olacak. pic.twitter.com/9S6J8he3JO— A Spor (@aspor) August 27, 2025
