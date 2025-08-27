Σίγουρος ο προπονητής της Σαμσουνσπόρ: «Θα περάσουμε τον Παναθηναϊκό» - Βίντεο
SPORTS
Παναθηναϊκός Σαμψουνσπόρ Europa League Τόμας Ράις

Σίγουρος ο προπονητής της Σαμσουνσπόρ: «Θα περάσουμε τον Παναθηναϊκό» - Βίντεο

Όσα δήλωσε ο προπονητής των Τούρκων ενόψει της ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό για το Europa League

Σίγουρος ο προπονητής της Σαμσουνσπόρ: «Θα περάσουμε τον Παναθηναϊκό» - Βίντεο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Στη Σαμψούντα ζουν και αναπνέουν για τη ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό για τα playoffs του Europa League.

Ενδεικτικές είναι οι δηλώσεις του Τόμας Ράις. Ο 52χρονος Γερμανός τεχνικός της Σαμσουνσπόρ ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου για τη ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό:

«Ο αυριανός αγώνας θα είναι πολύ ιδιαίτερος. Στο ματς της Αθήνας, ως ομάδα δεν δείξαμε την καλύτερη απόδοσή μας, αλλά σε αυτόν τον αγώνα ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος: να αποκλείσουμε τον αντίπαλο.

Αν κοιτάξουμε τις επιτυχίες που έχουμε πετύχει μέχρι τώρα, νιώθουμε πως οι αντίπαλοί μας πλέον πιστεύουν ότι τα πράγματα έχουν γίνει πιο δύσκολα όταν παίζουν εναντίον της Σαμσουνσπόρ.

Ναι, ίσως για τη Σαμψούντα να ήταν ένα όνειρο να παίξει στην Ευρώπη, αλλά το καταφέραμε. Αύριο έχουμε μπροστά μας έναν ακόμη ευρωπαϊκό αγώνα και θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό».

Για τους παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του: «Ο Μούγια αποχώρησε γιατί ο ίδιος ήθελε να φύγει. Όσο για τους Κάρλο και Μουσάμπα, είναι σε πολύ καλή κατάσταση και έτοιμοι να αγωνιστούν».

Παράλληλα, μέσα από τα social media έστειλε το μήνυμα: «Γράψαμε ιστορία την περασμένη σεζόν. Γιατί να μην συνεχίσουμε;».

Κλείσιμο

Τους παίκτες της ομάδας εκπροσώπησε ο Ολιβιέ Εντσάμ, που είπε:

Για το αν επηρέασε την ομάδα στο πρώτο ματς η απουσία του Χόλσε: «Ούτε ναι ούτε όχι. Μπορεί να μας επηρέασε. Δεχθήκαμε 2 γκολ από στημένες φάσεις. Αυτό όμως δεν έγινε μόνο λόγω της απουσίας ενός παίκτη. Χρειαζόμαστε πάρα πολύ όλους. Ελπίζω αύριο να κάνει μια πολύ καλή εμφάνιση και να περάσουμε».

Για την παρουσία του στην θέση «10» στο ΟΑΚΑ: «Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω αγωνιστεί πολλές φορές ως 10άρι. Όταν έχουμε την κατοχή, μου αρέσει να παίζω σε αυτή τη θέση. Μου αρέσει να αγωνίζομαι και ως 8άρι και ως 10άρι».

Για την παρουσία της ομάδας στην Ευρώπη: «Αυτό το παιχνίδι είναι πολύ σημαντικό για όλους. Χάρη στις επιτυχίες που πετύχαμε πέρσι, θέλουμε αύριο να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε και να συνεχίσουμε αυτή την επιτυχία».


Ειδήσεις σήμερα:

Αστυνομικοί σκαρφάλωσαν σε μπαλκόνι πρώτου ορόφου στα Καμίνια και έσωσαν 5χρονο αγοράκι

Πέφτουν σε βαθμολογία πανεπιστήμια, κολέγια - Έκπληξη η άνοδος των στρατιωτικών σχολών

Ανησυχία για ελληνικά αυγά: Εντοπίστηκαν τοξικές ουσίες και φυτοφάρμακα, σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του ΕΚΠΑ
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Σπουδές στην Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση ενισχύουν την ένταξη και την παράλληλη στήριξη

Σπουδές στην Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση ενισχύουν την ένταξη και την παράλληλη στήριξη

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου καταρτίζει τους/τις εκπαιδευτικούς του αύριο, παρέχοντας τη δυνατότητα εμβάθυνσης και εξειδίκευσης σε αυτό το τόσο σημαντικό έργο που έχουν να επιτελέσουν

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης