Η UEFA απαγόρευσε πανό των οπαδών της Σαμσουνσπόρ για τον Κεμάλ στη ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό

Οι υπεύθυνοι της UEFA απαγόρευσαν στη Σαμσουνσπόρ ν' αναρτηθεί πανό των οπαδών της στη ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό, όπου απεικονιζόταν ο Κεμάλ Ατατούρκ
Οι οπαδοί της Σαμσουνσπόρ ετοιμάζονται να κατακλύσουν το γήπεδο «19 Μαΐου» και να δημιουργήσουν καυτή ατμόσφαιρα στην αυριανή ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό για τα playoffs του Europa League.
Έχουν ετοιμάσει γιγάντιο πανό 50 μέτρων στα χρώματα της ομάδας κι ετοίμασαν ένα ακόμα, το οποίο «κόπηκε» από τους υπεύθυνους της UEFA. Η Σαμσουνσπόρ έχει έμβλημα τον Κεμάλ Ατατούρκ, έχει το βλέμμα του και στη μπλε φανέλα, την οποία δεν φόρεσε στο ΟΑΚΑ και τώρα οι οπαδοί της, είχαν τον ιδρυτή του νέου τουρκικού κράτους και σε πανό.
Ήθελαν να το σηκώσουν στο ματς με τον Παναθηναϊκό, ωστόσο, η UEFA έβαλε στοπ. «Η Σαμσουνσπόρ, θα υποδεχθεί την Παναθηναϊκό στο πλαίσιο των Playoffs του UEFA Europa League, στον αγώνα που θα διεξαχθεί στο Στάδιο 19 Μαΐου ενάντια στην ελληνική ομάδα.
Το πανό που απεικονίζει τα μάτια του μεγάλου ηγέτη Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ δεν έγινε αποδεκτό από τους υπεύθυνους της UEFA και της Διεύθυνσης Ασφάλειας του Σταδίου της Σαμψούντας», αναφέρεται στα τουρκικά μέσα, τα οποία άντλησαν την πληροφορία τους, από το μέλος της διοίκησης Ζαφέρ Κόσε.
Ο ίδιος έγραψε στο Χ: «Το πανό που ετοίμασαν οι οργανωμένοι για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, δεν εγκρίθηκε από τις αρχές, επειδή περιείχε την εικόνα που φαίνεται στο συνημμένο!
Ετοιμάζουν τώρα νέο πανό. Αναρωτιέται κανείς... σε ποιους άραγε έγιναν βάρος ένα ζευγάρι γαλάζια μάτια;».
Panathinaikos maçı için Şirinlerin hazırladığı pankartta Ek’teki görselin bulunması sebebi ile pankartları yetkililer tarafından onaylanmamış!— Zafer Köse (@ZaferKose55) August 27, 2025
Yeni pankart hazırlığı içerisindeler.
Emeklerinize sağlık ŞİRİNLER.👏
Bir çift mavi göz kimlere dert oldu acaba!🤔#Samsunspor pic.twitter.com/qZgrqn76F8
