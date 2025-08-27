Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου καταρτίζει τους/τις εκπαιδευτικούς του αύριο, παρέχοντας τη δυνατότητα εμβάθυνσης και εξειδίκευσης σε αυτό το τόσο σημαντικό έργο που έχουν να επιτελέσουν
Ο Ολυμπιακός έκανε την πρώτη προπόνηση της νέας σεζόν στο ΣΕΦ
Μετά τις ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις που πέρασαν το προηγούμενο διήμερο, οι παίκτες του Ολυμπιακού ξεκίνησαν και επίσημα την προετοιμασία για τη νέα σεζόν.
Οι ερυθρόλευκοι πάτησαν το παρκέ στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, έχοντας τις απουσίες παικτών όπως ο Κώστας Παπανικολάου, ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο Κώστας Αντετοκούνμπο και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ που έχουν υποχρεώσεις στο Ευρωμπάσκετ. Κι αυτές οι απουσίες έφεραν σήμερα στο ΣΕΦ τους Κριστ Κουμάντζε, Νίκο Οκεκουογέν οι οποίοι θα βοηθήσουν την προετοιμασία.
🔴🙌 Ο Εβάν Φουρνιέ με ανεβασμένη διάθεση.#olympiacosbc pic.twitter.com/RBAofkZrbN— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 27, 2025
🔴🙌 Οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα στην πρώτη προπόνηση του Ολυμπιακού.#OlympiacosBC pic.twitter.com/zbhrFnodCb— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 27, 2025
