Ρενάτο Σάντσες: «Ο Βιτόρια ήταν ο πρώτος που πίστεψε σε μένα, είμαι μαχητής» - Βίντεο
Το μήνυμα του Πορτογάλου μέσου με τη φανέλα του Παναθηναϊκού μέσα από τη Λεωφόρο και η ειδική αναφορά στον Ρουί Βιτόρια
Tην πρώτη προπόνηση στη Λεωφόρο πραγματοποίησε το πρόσφατο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού, Ρενάτο Σάντσες. Ο Πορτογάλος μέσος, μπροστά στην κάμερα της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, μίλησε εν συνεχεία για τον ρόλο που έχει παίξει ο τεχνικός των «πρασίνων» Ρουί Βιτόρια και συμπατριώτης του στην καριέρα του εξηγώντας: «Ήταν ο πρώτος που μου έδωσε την ευκαιρία να παίξω ως επαγγελματίας». Ο Σάντσες χαρακτήρισε εν συνεχεία τον εαυτό του «μαχητή».
Αναλυτικά, ο Ρενάτο Σάντσες τόνισε στην κάμερα της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:
«Το όνομά μου είναι Ρενάτο Σάντσες. Από την πρώτη μέρα που άγγιξα την μπάλα, ήξερα ότι έπρεπε να παλέψω για το όνειρό μου. Το ποδόσφαιρο μου δίνει δύναμη, το ποδόσφαιρο μου δίνει ελπίδα. Ο προπονητής Βιτόρια ήταν ο πρώτος που πίστεψε σε μένα.
Ο πρώτος που μου έδωσε την ευκαιρία να παίξω ως επαγγελματίας. Από εκείνη την στιγμή έμαθα να δίνω τα πάντα. Πιστεύω στην σκληρή δουλειά. Πιστεύω στο να μην τα παρατάς ποτέ. Είμαι ένας μαχητής. Τώρα είναι ώρα για κάτι καινούριο. Μια νέα πρόκληση. Και είμαι έτοιμος», είπε αναλυτικά.
Renato Sanches: A Fighter 🥷☘️#PAOFC #Panathinaikos pic.twitter.com/yhQAUL0tW2— Panathinaikos F.C. (@paofc_) August 25, 2025
