ΠΑΟΚ: Στην Τούμπα για το παιχνίδι με την ΑΕΛ οι γονείς του Ζαφείρη, την Δευτέρα (15:45) φτάνει και ο διεθνής άσος - Δείτε βίντεο

Στην τελική ευθεία μιας σπουδαίας μεταγραφής βρίσκεται ο ΠΑΟΚ.



Οι Θεσσαλονικείς αναμένεται να ανακοινώσουν αύριο Δευτέρα την απόκτηση του Χρήστου Ζαφείρη με τον Έλληνα μέσο να φορά τη φανέλα με τον δικέφαλο στο στήθος από τον Ιανουάριο.



Δείτε ΕΔΩ βίντεο με τους γονείς του Ζαφείρη

Ο 22χρονος ποδοσφαιριστής να προσγειωθεί στη Θεσσαλονίκη την Δευτέρα (15:45). Την Κυριακή όμως στην Τούμπα βρέθηκαν οι γονείς του.



Συγκεκριμένα έφτασαν το πρωί της Κυριακής στην συμπρωτεύουσα και κάθισαν στα VIP της Τούμπας για να δουν το παιχνίδι με την ΑΕΛ.



Πηγή: www.gazzetta.gr



