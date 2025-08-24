Super League 1: Πρεμιέρα με νίκες για Ολυμπιακό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρη - Δείτε τα γκολ

Ο

χρειάστηκε να φτάσει στις καθυστερήσεις για να λυτρωθεί κόντρα στον Αστέρα AKTOR στο άδειο Καραϊσκάκη.



Ο Γιαζίτζι επέστρεψε μετά από 10 μήνες απουσίες (λόγω χιαστού που είχε πέρσι στην Τρίπολη) και με «φωτοβολίδα» άνοιξε στο 90+3' το δρόμο για τη νίκη ενώ ο Ελ Κααμπί έγραψε το 2-0 στο 90+7'.





Στο Κλεάνθης Βικελίδης ο Άρης κέρδισε με 2-0 τον αξιόμαχο Βόλο σε 3 λεπτά χάρις σε δύο αμυντικούς του. Ο Αλβάρο στο 64' και ο Φαμπιάνο στο 67' σκόραραν και χάρισαν το πρώτο τρίποντο στην ομάδα του Μαρίνου Ουζουνίδη.

Διπλό στο Αγρίνιο πέτυχε ο

. Με γκολ των Παλμεζάνο (41') και Γιουμπιτάνα (81') η ομάδα του Λεωνίδα Βόκολου έκανε σεφτέ στα... τρίποντα στο πρωτάθλημα κερδίζοντας 2-0 τον Παναιτωλικό.





Η ΑΕΚ είχε και ευκαιρίες για άλλα γκολ στην επανάληψη αλλά κράτησε και δυνάμεις για την κρίσιμη ρεβάνς της Πέμπτης με την Άντερλεχτ στη Νέα Φιλαδέλφεια η οποία θα κρίνει την ευρωπαϊκή της παρουσία.Πολύτιμη νίκη για τους Πειραιώτες που την επόμενη εβδομάδα παίζουν εκτός έδρας στο Πανθεσσαλικό με τον Βόλο.Ο Βόλος κράτησε το μηδέν στο 1ο μέρος εξαιτίας των αποκρούσεων του Σιαμπάνη και στο 2ο ο Άρης έκανε τις ευκαιρίες γκολ, έστω και με τους αμυντικούς του, και ξεκίνησε με νίκη.Η ομάδα του Γιάννη Πετράκη που το 2026 θα γιορτάσει τα 100 της χρόνια έδειξε πως θέλει βελτίωση ενώ από την άλλη εκείνη του Περιστερίου καλείται να συνεχίσει να δουλεύει για να διεκδικήσει μια θέση στην Ευρώπη έως το φινάλε.

Πρόγραμμα-Αποτελέσματα (1η αγωνιστική)

Σάββατο 23 Αυγούστου

Ολυμπιακός-Αστέρας Τρίπολης 2-0

Άρης-Βόλος 2-0



Παναιτωλικός - Ατρόμητος 0-2





Κυριακή 24 Αυγούστου

ΑΕΚ-Πανσερραϊκός 2-0

ΠΑΟΚ-ΑΕΛ 1-0



Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 1 αγώνα)

1. Ολυμπιακός 3

2. ΑΕΚ 3

3. Άρης 3

4. Ατρόμητος 3

5. ΠΑΟΚ 3

6. Κηφισιά 0

7. Λεβαδειακός 0

8. ΟΦΗ 0

9. Παναθηναϊκός 0

10. ΑΕΛ 0

11. Αστέρας AKTOR 0

12. Βόλος 0

13. Παναιτωλικός 0

14. Πανσερραϊκός 0

*Παναθηναϊκός, ΟΦΗ, Λεβαδειακός και Κηφισιά δεν έχουν αγωνιστεί.





Δευτέρα 25 Αυγούστου

19:30 Λεβαδειακός-Κηφισιά

*Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ αναβλήθηκε μετά από αίτημα της ομάδας της Αθήνας.



Η επόμενη αγωνιστική (2η)



Σάββατο 30 Αυγούστου



19:00 Βόλος - Ολυμπιακός

19:30 Πανσερραϊκός-ΟΦΗ

21:00 Άρης-Παναιτωλικός

21:30 ΑΕΛ-Κηφισιά



Κυριακή 31 Αυγούστου



20:00 ΑΕΚ-Αστέρας Τρίπολης

21:00 ΠΑΟΚ-Ατρόμητος

22:00 Παναθηναϊκός-Λεβαδειακός





