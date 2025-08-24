Super League 1: Πρεμιέρα με νίκες για Ολυμπιακό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρη - Δείτε τα γκολ
Ο Ολυμπιακός επικράτησε στις καθυστερήσεις 2-0 του Αστέρα Τρίπολης και ο Άρης με το ίδιο σκορ του Βόλου - «Καθάρισε» στο πρώτο μέρος η ΑΕΚ, 2-0 τον Πανσερραϊκό - Λυτρώθηκε από τον Ντεσπόντοφ ο ΠΑΟΚ, 1-0 την ΑΕΛ
Το Σάββατο ο Ολυμπιακός επικράτησε στις καθυστερήσεις στο άδειο Καραϊσκάκη με 2-0 του Αστέρα Τρίπολης την ίδια ώρα που ο Άρης στο Κλεάνθης Βικελίδης χρειάστηκε ένα τρίλεπτο και δύο αμυντικούς του για να κερδίσει τον Βόλο με το ίδιο σκορ.
Ο Ατρόμητος πέρασε εύκολα με 2-0 από το Αγρίνιο και έδειξε τις διαθέσεις του. Την Κυριακή η ΑΕΚ επικράτησε εύκολα 2-0 στη Νέα Φιλαδέλφεια του Πανσερραϊκού στο ντεμπούτο του Μάρκο Νίκολιτς στο πρωτάθλημα ενώ ο ΠΑΟΚ τα βρήκε σκούρα με την ΑΕΛ και επικράτησε με 1-0 στην άδεια Τούμπα.
Το Παναθηναϊκός-ΟΦΗ δεν διεξήχθη μετά από αίτημα των πρασίνων. Την Δευτέρα συνεχίζεται η 1η αγωνιστική με το Λεβαδειακός-Κηφισιά.
ΠΑΟΚ - ΑΕΛ 1-0
Δεν ικανοποίησε για ένα ακόμη παιχνίδι ο ΠΑΟΚ αλλά πήρε τη νίκη, την πρώτη του στο φετινό πρωτάθλημα. Τον... γόρδιο δεσμό έλυσε ο Κίριλ Ντεσπόντοφ και ο ΠΑΟΚ επικράτησε 1-0 της ΑΕΛ στην άδεια Τούμπα.
Ο Βούλγαρος πέρασε στον αγώνα πριν το ξεκίνημα του 2ου μέρους και στο 47' σκόραρε. Ο ΠΑΟΚ είχε ευκαιρίες και για άλλα γκολ όμως βρήκε απέναντί του τον σπουδαίο Νίκο Μελίσσα, τον πορτιέρο της ΑΕΛ που έπαιξε στις Ακαδημίες της ομάδας της Θεσσαλονίκης.
Στο ματς έκανε ντεμπούτο με την φανέλα του ΠΑΟΚ ο Γιώργος Γιακουμάκης.
Ο ΠΑΟΚ πλέον κοιτάζει το παιχνίδι της Πέμπτης με την Ριέκα με στόχο την ανατροπή του 1-0 και την παραμονή του στο Europa League.
ΑΕΚ-Πανσερραϊκός 2-0
Αν και ξεκίνησε μουδιασμένα η ΑΕΚ χρειάστηκε ελάχιστα λεπτά στο 1ο μέρος για να καθαρίσει το παιχνίδι και να εξασφαλίσει τη νίκη στην πρεμιέρα απέναντι στον Πανσερραϊκό.
Ο Ζίνι κέρδισε πέναλτι το οποίο μετέτρεψε σε γκολ στο 23' ο Πέτρος Μάνταλος. Στο 27' ο Ζίνι μετά από ασίστ του Πενράις έστειλε την μπάλα στα δίχτυα αλλά στάθηκε άτυχος στη συνέχεια αφού έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 36'.
Η ΑΕΚ είχε και ευκαιρίες για άλλα γκολ στην επανάληψη αλλά κράτησε και δυνάμεις για την κρίσιμη ρεβάνς της Πέμπτης με την Άντερλεχτ στη Νέα Φιλαδέλφεια η οποία θα κρίνει την ευρωπαϊκή της παρουσία.
Ολυμπιακός-Αστέρας Τρίπολης 2-0
Ο Ολυμπιακός χρειάστηκε να φτάσει στις καθυστερήσεις για να λυτρωθεί κόντρα στον Αστέρα AKTOR στο άδειο Καραϊσκάκη.
Ο Γιαζίτζι επέστρεψε μετά από 10 μήνες απουσίες (λόγω χιαστού που είχε πέρσι στην Τρίπολη) και με «φωτοβολίδα» άνοιξε στο 90+3' το δρόμο για τη νίκη ενώ ο Ελ Κααμπί έγραψε το 2-0 στο 90+7'.
Πολύτιμη νίκη για τους Πειραιώτες που την επόμενη εβδομάδα παίζουν εκτός έδρας στο Πανθεσσαλικό με τον Βόλο.
Δείτε ΕΔΩ τα γκολ του Ολυμπιακού
Άρης-Βόλος 2-0
Στο Κλεάνθης Βικελίδης ο Άρης κέρδισε με 2-0 τον αξιόμαχο Βόλο σε 3 λεπτά χάρις σε δύο αμυντικούς του. Ο Αλβάρο στο 64' και ο Φαμπιάνο στο 67' σκόραραν και χάρισαν το πρώτο τρίποντο στην ομάδα του Μαρίνου Ουζουνίδη.
Ο Βόλος κράτησε το μηδέν στο 1ο μέρος εξαιτίας των αποκρούσεων του Σιαμπάνη και στο 2ο ο Άρης έκανε τις ευκαιρίες γκολ, έστω και με τους αμυντικούς του, και ξεκίνησε με νίκη.
Παναιτωλικός - Ατρόμητος 0-2
Διπλό στο Αγρίνιο πέτυχε ο Ατρόμητος. Με γκολ των Παλμεζάνο (41') και Γιουμπιτάνα (81') η ομάδα του Λεωνίδα Βόκολου έκανε σεφτέ στα... τρίποντα στο πρωτάθλημα κερδίζοντας 2-0 τον Παναιτωλικό.
Η ομάδα του Γιάννη Πετράκη που το 2026 θα γιορτάσει τα 100 της χρόνια έδειξε πως θέλει βελτίωση ενώ από την άλλη εκείνη του Περιστερίου καλείται να συνεχίσει να δουλεύει για να διεκδικήσει μια θέση στην Ευρώπη έως το φινάλε.
Πρόγραμμα-Αποτελέσματα (1η αγωνιστική)
Σάββατο 23 Αυγούστου
Ολυμπιακός-Αστέρας Τρίπολης 2-0
Άρης-Βόλος 2-0
Παναιτωλικός - Ατρόμητος 0-2
Κυριακή 24 Αυγούστου
ΑΕΚ-Πανσερραϊκός 2-0
ΠΑΟΚ-ΑΕΛ 1-0
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 1 αγώνα)
1. Ολυμπιακός 3
2. ΑΕΚ 3
3. Άρης 3
4. Ατρόμητος 3
5. ΠΑΟΚ 3
6. Κηφισιά 0
7. Λεβαδειακός 0
8. ΟΦΗ 0
9. Παναθηναϊκός 0
10. ΑΕΛ 0
11. Αστέρας AKTOR 0
12. Βόλος 0
13. Παναιτωλικός 0
14. Πανσερραϊκός 0
*Παναθηναϊκός, ΟΦΗ, Λεβαδειακός και Κηφισιά δεν έχουν αγωνιστεί.
Δευτέρα 25 Αυγούστου
19:30 Λεβαδειακός-Κηφισιά
*Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ αναβλήθηκε μετά από αίτημα της ομάδας της Αθήνας.
Η επόμενη αγωνιστική (2η)
Σάββατο 30 Αυγούστου
19:00 Βόλος - Ολυμπιακός
19:30 Πανσερραϊκός-ΟΦΗ
21:00 Άρης-Παναιτωλικός
21:30 ΑΕΛ-Κηφισιά
Κυριακή 31 Αυγούστου
20:00 ΑΕΚ-Αστέρας Τρίπολης
21:00 ΠΑΟΚ-Ατρόμητος
22:00 Παναθηναϊκός-Λεβαδειακός
