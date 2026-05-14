Αγαπηδάκη στη Βουλή: Βαρέως εκτεθειμένος ο Ανδρουλάκης
Αγαπηδάκη στη Βουλή: Βαρέως εκτεθειμένος ο Ανδρουλάκης
Αφορμή για την αντιπαράθεση της αναπληρώτριας υπουργού Υγείας με τον Παύλο Χρηστίδη στάθηκε το ακίνητο ιδιοκτησίας της οικογένειας Ανδρουλάκη
Σε αντιπαράθεση με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Παύλο Χρηστίδη εξελίχθηκε η τοποθέτηση της Ειρήνης Αγαπηδάκη στη Βουλή με αφορμή την υπόθεση με το ακίνητο ιδιοκτησίας της οικογένειας Ανδρουλάκη, το οποίο έχει μισθώσει το Δημόσιο μετά από διαγωνισμό ήδη από το 2009.
Η αναπληρώτρια υπουργό Υγείας χαρακτήρισε τον Νίκο Ανδρουλάκη «βαρέως εκτεθειμένο» ενώ απευθυνόμενη στον κ. Χρηστίδη του είπε πως καταλαβαίνει ότι προσπαθεί να βελτιώσει αυτήν την έκθεση και του τόνισε πως διολισθαίνει σε χειρότερο λαϊκισμό.
«Προσπαθείτε με κάποιον τρόπο να βελτιώσετε αυτήν την έκθεση, να τον υπερασπιστείτε, αναρωτιέμαι όμως. Επειδή έχετε και ένα προσωπικό πολιτικό κεφάλαιο, αν αξίζει τον κόπο αυτό που κάνετε σήμερα. Γιατί, διολισθαίνετε σε χειρότερο λαϊκισμό, από αυτόν που υποτίθεται ότι έρχεστε εδώ να μας κατηγορήσετε» ανέφερε η κ. Αγαπηδάκη.
Όταν ο κ. Χρηστίδης ζήτησε από την κ. Αγαπηδάκη να τοποθετηθεί επί των αναφορών του Άδωνι Γεωργιάδη περί «μασαμπουκώματος», η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας του τόνισε πως: «δεν γίνεται να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά» στην πολιτική ζωή.
«Δεν γίνεται να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά για έναν άνθρωπο που έπαθε ο λογιστής του καρκίνο, να καλείται αυτήν την στιγμή να υποστεί μια σειρά από συνέπειες και αυτό να το περνάμε σα να μην βρέχουμε τα ποδαράκια μας στη θάλασσα. Πολιτικό είναι το θέμα, δεν είναι ποινικό» του είπε χαρακτηριστικά.
Η αναπληρώτρια υπουργό Υγείας χαρακτήρισε τον Νίκο Ανδρουλάκη «βαρέως εκτεθειμένο» ενώ απευθυνόμενη στον κ. Χρηστίδη του είπε πως καταλαβαίνει ότι προσπαθεί να βελτιώσει αυτήν την έκθεση και του τόνισε πως διολισθαίνει σε χειρότερο λαϊκισμό.
«Προσπαθείτε με κάποιον τρόπο να βελτιώσετε αυτήν την έκθεση, να τον υπερασπιστείτε, αναρωτιέμαι όμως. Επειδή έχετε και ένα προσωπικό πολιτικό κεφάλαιο, αν αξίζει τον κόπο αυτό που κάνετε σήμερα. Γιατί, διολισθαίνετε σε χειρότερο λαϊκισμό, από αυτόν που υποτίθεται ότι έρχεστε εδώ να μας κατηγορήσετε» ανέφερε η κ. Αγαπηδάκη.
Όταν ο κ. Χρηστίδης ζήτησε από την κ. Αγαπηδάκη να τοποθετηθεί επί των αναφορών του Άδωνι Γεωργιάδη περί «μασαμπουκώματος», η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας του τόνισε πως: «δεν γίνεται να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά» στην πολιτική ζωή.
«Δεν γίνεται να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά για έναν άνθρωπο που έπαθε ο λογιστής του καρκίνο, να καλείται αυτήν την στιγμή να υποστεί μια σειρά από συνέπειες και αυτό να το περνάμε σα να μην βρέχουμε τα ποδαράκια μας στη θάλασσα. Πολιτικό είναι το θέμα, δεν είναι ποινικό» του είπε χαρακτηριστικά.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα