Μπράιτον: Ο προπονητής, Φάμπιαν Χουρζέλερ εξήγησε το πλάνο του για το ρόλο των Τζίμα-Κωστούλα

Για το πλάνο γύρω από τους Τζίμα και Κωστούλα μίλησε ο προπονητής της Μπράιτον, Φαμπιάν Χουζέλερ, εν αναμονή του ντεμπούτου τους στην Premier League
Στέφανος Τζίμας και Μπάμπης Κωστούλας έκαναν το μεγάλο άλμα για τον μαγικό κόσμο της Premier League, με τη Μπράιτον να επενδύει στην ελληνική αγορά και να συνθέτει επιθετικό δίδυμο σε γαλανόλευκο φόντο. Ακόμα ωστόσο το ντεμπούτο τους μάλλον θα πρέπει να περιμένει
Αν και την προηγούμενη εβδομάδα αγωνίστηκαν για 30 λεπτά με την U-21 της Μπράιτον, ο προπονητής της ομάδας, Φαμπιάν Χουρζέλερ, τόνισε πως δεν πρόκειται να βιαστεί με τις περιπτώσεις τους. Αντίθετα ο Γερμανός προπονητής θα ακολουθήσει μια πιο συντηρητική οδό ώστε να τους εντάξει προοδευτικά στον ρυθμό της Premier League, όταν έχουν επανέλθει σε άψογη φυσική κατάσταση.
«Ήταν ένα πολύ σημαντικό τεστ για αυτούς (σ.σ η συμμετοχή με την U-21), όχι μόνο επειδή επέστρεψαν στο γήπεδο και έπαιξαν ποδόσφαιρο, αλλά και για να προσαρμοστεί το σώμα τους στην ένταση της Premier League. Προχωράμε μόνο βήμα-βήμα. Είναι πολύ σημαντικό να μην το πιέζουμε.
Πρέπει να καταλάβουμε ότι και οι δύο είχαν έναν τραυματισμό που τους κράτησε εκτός για μεγάλο διάστημα. Ιδιαίτερα ο Στέφανος, υπέστη τραυματισμό δύο ή τρεις συνεχόμενες φορές στο ίδιο σημείο, και αυτό είναι κάτι που δημιουργεί αμφιβολίες σε έναν παίκτη. Είναι πολύ σημαντικό να τους δίνεις την αίσθηση ασφάλειας: μπορείς να πιέσεις τα όριά σου, αλλά μέχρι ένα σημείο.
Εκεί είναι κρίσιμο να μην το πιέζεις υπερβολικά, να κρατάς μια λεπτή ισορροπία ανάμεσα στο να τους ωθείς και στη σωστή στιγμή να τους πας λίγο πίσω και να τους ηρεμήσεις. Το θετικό είναι πως έχουν επιστρέψει στο γήπεδο.
Τώρα πρέπει να το δούμε, βήμα-βήμα, να παίρνουν ολοένα και περισσότερο χρόνο συμμετοχής και να τους ετοιμάσουμε για να παίξουν στην Premier League» κατέληξε.
