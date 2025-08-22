Τέλος εποχής για τον Χουλιάν Κουέστα στον Άρη: Ο Ισπανός τερματοφύλακας πηγαίνει στην Αντάλιασπορ

Ο Χουλιάν Κουέστα θα πρέπει να θεωρείται παρελθόν για τον Άρη καθώς υπάρχει οριστική συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών για την κοινή συναινέσει λύση του συμβολαίου