Τσιτσιπάς: «Να χτίσω την αυτοπεποίθησή μου πριν το US OPEN» - Βίντεο
SPORTS
Στέφανος Τσιτσιπάς Γιουντσαοκέτε Μπου US OPEN

Ο Στέφανος αγωνίζεται ξημερώματα Τετάρτης, 1:30, με αντίπαλο τον Μπου στο ντεμπούτο του στο Winston-Salem

4 ΣΧΟΛΙΑ

Για τη συμμετοχή του στο Winston-Salem Open μίλησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς και πως αυτό το 250άρι τουρνουά μπορεί να τον βοηθήσει πριν από το μεγάλο ραντεβού του US Open.

«Πάντα άκουγα γι' αυτό το τουρνουά στο παρελθόν οπότε το νιώθω οικείο. Ανυπομονώ γι' αυτή την εβδομάδα, υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για μένα να δοκιμάσω καινούργια πράγματα στο court και είναι καλό να έχω ένα τουρνουά πριν το US Open. Ελπίζω να παίξω πολλούς αγώνες και να χτίσω αυτοπεποίθηση», είπε ο Τσιτσιπάς, στις δηλώσεις που έκανε πριν από το τουρνουά του Winston-Salem.

«Προσπαθώ να μένω στις ρουτίνες μου, να κάνω τη δουλειά. Κάνω όλες τις απαραίτητες ρουτίνες, προπονούμαι σκληρά, προσπαθώ να μην υπερφορτώνω τον εαυτό μου πριν το μεγάλο τουρνουά. Είναι σημαντικό να κρατάς το μυαλό σου σε τάξη και να είσαι ανοιχτός σε διορθώσεις πριν ξεκινήσει το τουρνουά», πρόσθεσε ο Έλληνας τενίστας.

Σχολίασε ακόμα τις δύσκολες καιρικές συνθήκες του τουρνουά του Wake Forest University: «Προπονούμαι εδώ και μερικές μέρες εδώ και η υγρασία είναι πολλή υψηλή - κάνει και ζέστη. Αυτό θα είναι μια πρόκληση για τους περισσότερους παίκτες αυτή την εβδομάδα. Πρέπει να βρούμε την ισορροπία στο να διαχειριστούμε αυτό το κλίμα και παράλληλα να παίξουμε σε υψηλό επίπεδο. Δεν είναι εύκολο αλλά νιώθω ότι αν βρεθεί η ισορροπία για να είσαι μέσα σε κάθε πόντο, τότε θα δημιουργηθούν και πολλές ευκαιρίες».

Ο Τσιτσιπάς θα κάνει το ντεμπούτο του στο Winston-Salem αργά το βράδυ της Τρίτης προς ξημερώματα Τετάρτης, στις 01:30 ώρα Ελλάδας, αντιμετωπίζοντας τον Γιουντσαοκέτε Μπου. Θα είναι η πρώτη τους συνάντηση στο tour.


4 ΣΧΟΛΙΑ

