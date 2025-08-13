ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Live χάρτης με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα σήμερα

Ντίνος Μαυροπάνος: Στο στόχαστρο της Βιγιαρεάλ, δίνουν 20 εκατ. ευρώ στη Γουέστ Χαμ οι Ισπανοί
SPORTS
Ντίνος Μαυροπάνος Γουέστ Χαμ Βιγιαρεάλ

Ντίνος Μαυροπάνος: Στο στόχαστρο της Βιγιαρεάλ, δίνουν 20 εκατ. ευρώ στη Γουέστ Χαμ οι Ισπανοί

Μήλον της έριδος ο βασικός στόπερ της Εθνικής Ελλάδας

Ντίνος Μαυροπάνος: Στο στόχαστρο της Βιγιαρεάλ, δίνουν 20 εκατ. ευρώ στη Γουέστ Χαμ οι Ισπανοί
Νέος μνηστήρας για τον Ντίνο Μαυροπάνο. 

Ο διεθνής Έλληνας στόπερ δεν θα έχει θέση βασικού αυτή τη σεζόν στη Γουέστ Χαμ και πολλές ομάδες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτησή του. 

Ο Ντίνος Μαυροπάνος έχει συμβόλαιο με τα «Σφυριά» έως το 2028 και πλήρωσαν 20 εκατ. ευρώ για τον αποκτήσουν. Για τον Έλληνα άσο έχουν δείξει ενδιαφέρον η Ρόμα, ο Ολυμπιακός και τώρα μπαίνει δυνατά στο παιχνίδι η Βιγιαρεάλ. 

Σύμφωνα με τους Άγγλους η Βιγιαρεάλ είναι έτοιμη να προσφέρει 20 εκατ. ευρώ στη Γουέστ Χαμ. 

«Η Βιγιαρεάλ θέλει τον αμυντικό της Γουέστ Χαμ, Μαυροπάνο, αξίας 20 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Έλληνας διεθνής ταιριάζει στο στυλ της La Liga. Η Ρόμα παρακολουθεί επίσης» γράφουν οι Άγγλοι. 




Ειδήσεις σήμερα:

Μεγάλη μάχη για να ελεγχθεί η φωτιά στην Πάτρα - Εκκενώνονται Παλαιά και Νέα Φιλιππιάδα στην Πρέβεζα, μπαράζ από 112 στη Χίο

Κάηκαν ολοσχερώς 550 αυτοκίνητα στο Τελωνείο Πατρών από την φωτιά στην Αχαΐα

Υπεύθυνος ξενοδοχείου στο Ηράκλειο κατήγγειλε ότι Γερμανίδα τουρίστρια αφόδευσε μέσα στην πισίνα

Thema Insights

Η γενιά του "τώρα": Πώς η άμεση ικανοποίηση αλλάζει τον τρόπο που ζούμε

Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.

Plastic Free Greece: Πάρος

360 κιλά απορριμμάτων, με επικρατέστερα τα πλαστικά, συγκέντρωσε η δράση καθαρισμού του φετινού προγράμματος, από συντονισμένες προσπάθειες που πραγματοποιήθηκαν σε δύο δαντελωτές αμμουδιές και δύο βυθούς του κοσμοπολίτικου νησιού.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης