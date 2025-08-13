Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει το Πτυχίο Διατροφής και Διαιτολογίας, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για σπουδές και επαγγελματική ανάπτυξη.
Ντίνος Μαυροπάνος: Στο στόχαστρο της Βιγιαρεάλ, δίνουν 20 εκατ. ευρώ στη Γουέστ Χαμ οι Ισπανοί
Μήλον της έριδος ο βασικός στόπερ της Εθνικής Ελλάδας
Νέος μνηστήρας για τον Ντίνο Μαυροπάνο.
Ο διεθνής Έλληνας στόπερ δεν θα έχει θέση βασικού αυτή τη σεζόν στη Γουέστ Χαμ και πολλές ομάδες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτησή του.
Ο Ντίνος Μαυροπάνος έχει συμβόλαιο με τα «Σφυριά» έως το 2028 και πλήρωσαν 20 εκατ. ευρώ για τον αποκτήσουν. Για τον Έλληνα άσο έχουν δείξει ενδιαφέρον η Ρόμα, ο Ολυμπιακός και τώρα μπαίνει δυνατά στο παιχνίδι η Βιγιαρεάλ.
Σύμφωνα με τους Άγγλους η Βιγιαρεάλ είναι έτοιμη να προσφέρει 20 εκατ. ευρώ στη Γουέστ Χαμ.
«Η Βιγιαρεάλ θέλει τον αμυντικό της Γουέστ Χαμ, Μαυροπάνο, αξίας 20 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Έλληνας διεθνής ταιριάζει στο στυλ της La Liga. Η Ρόμα παρακολουθεί επίσης» γράφουν οι Άγγλοι.
🟡 Villarreal want €20m West Ham defender Mavropanos— Football Place (@footballplace_) August 13, 2025
💡 Greek international fits La Liga’s style — Roma also monitoring
❓ Hold or Sell?#WHUFC #VillarrealCF #Transfershttps://t.co/7PKchG66vy
