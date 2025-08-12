Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.
Παναθηναϊκός: Με μεσολαβητή τον Φύσσα ξεκινάει συνεργασία με την Μπενφίκα σε επίπεδο Ακαδημιών
Παναθηναϊκός: Με μεσολαβητή τον Φύσσα ξεκινάει συνεργασία με την Μπενφίκα σε επίπεδο Ακαδημιών
Ο νέος αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός έχει αγωνιστεί σε ΠΑΟ και Μπενφίκα
Σε μια ιδιαίτερα σημαντική κίνηση για το μέλλον της Ακαδημίας του προχώρησε ο Παναθηναϊκός, καθώς ξεκινά την συνεργασία του με την πορτογαλική Μπενφίκα σε επίπεδο υποδομών.
Η συμφωνία αυτή έρχεται ως επιστέγασμα των προσπαθειών για αναδιοργάνωση της «πράσινης» ακαδημίας και αναμένεται να αποτελέσει ένα κρίσιμο βήμα προς την καθιέρωση του συλλόγου ως ηγέτη στην ανάπτυξη νέων ταλέντων στην Ελλάδα.
Ο διαμεσολαβητικός ρόλος του Τάκη Φύσσα
Καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία του διαύλου επικοινωνίας μεταξύ των δύο συλλόγων διαδραμάτισε ο Τάκης Φύσσας. Ο Γ’ Αντιπρόεδρος και πρέσβης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις με την Μπενφίκα, στην οποία είχε αγωνιστεί με επιτυχία στο παρελθόν (2004–2005), και αξιοποίησε τις διασυνδέσεις του ώστε να τεθούν οι βάσεις για μια πολυεπίπεδη συνεργασία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η συνεργασία θα περιλαμβάνει ανταλλαγή τεχνογνωσίας και data. Περισσότερα αναμένεται να γίνουν γνωστά στο άμεσο μέλλον για την συνεργασία που θα έχουν «πράσινοι» με τις κορυφαίες ακαδημίες της Μπενφίκα.
