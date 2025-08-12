Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.
Η Σεβίλλη του Αλμέιδα ανακοίνωσε τον... σκακιστή Βλαχοδήμο: «Έχουμε νέα κίνηση στην παρτίδα» - Βίντεο
Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος ανακοινώθηκε από τη Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα, η οποία τον απέκτησε με τη μορφή του δανεισμού από τη Νιούκαστλ για τη σεζόν 2025-26
Νέο κεφάλαιο στην καριέρα του διεθνή Έλληνα πορτιέρο, Οδυσσέα Βλαχοδήμου, καθώς μετακινήθηκε με τη μορφή δανεισμού στην Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα.
Ο Έλληνας γκολκίπερ έφτασε στην Ανδαλουσία τη Δευτέρα, πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και την Τρίτη υπέγραψε στην ισπανική ομάδα.
Ο Οδυσσέας δε δικαίωσε τις προσδοκίες με τον πέρασμά του από την Αγγλία σε Νιούκαστλ και Νότιγχαμ Φόρεστ, με τη Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα ποντάρει στην εμπειρία και τη σταθερότητα του 31χρονου πορτιέρε.
Ο Βλαχοδήμος, με παραστάσεις από το Champions League και σημαντική παρουσία στην Εθνική Ελλάδας, αναμένεται να διεκδικήσει άμεσα θέση βασικού και να προσφέρει σιγουριά στην άμυνα του ισπανικού συλλόγου.
𝙏𝙚𝙣𝙚𝙢𝙤𝙨 𝙪𝙣 𝙣𝙪𝙚𝙫𝙤 𝙢𝙤𝙫𝙞𝙢𝙞𝙚𝙣𝙩𝙤 𝙚𝙣 𝙡𝙖 𝙥𝙖𝙧𝙩𝙞𝙙𝙖.— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) August 12, 2025
🇬🇷💭 pic.twitter.com/1dLYyYe2PR
