Η Σεβίλλη του Αλμέιδα ανακοίνωσε τον... σκακιστή Βλαχοδήμο: «Έχουμε νέα κίνηση στην παρτίδα» - Βίντεο

Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος ανακοινώθηκε από τη Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα, η οποία τον απέκτησε με τη μορφή του δανεισμού από τη Νιούκαστλ για τη σεζόν 2025-26