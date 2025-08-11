Ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ: Τα μέλη του ΔΣ του Ερασιτέχνη δεν επιθυμούν να κατασκευαστεί η Νέα Τούμπα από τον Ιβάν Σαββίδη

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ζήτησε από τον Ερασιτέχνη να βγάλει στη δημοσιότητα τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά των συνεδριάσεων της 16ης Ιουνίου και της 28ης Ιουλίου - Αναφορές για τα ποσά που έχουν δοθεί στον ΑΣ