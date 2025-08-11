Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ για νέα Τούμπα: «Ο Σαββίδης έχει προτεραιότητα, αλλά δεν δίνουμε λευκή επιταγή - Τι συμφωνήσαμε με Μυστακίδη»
Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ για νέα Τούμπα: «Ο Σαββίδης έχει προτεραιότητα, αλλά δεν δίνουμε λευκή επιταγή - Τι συμφωνήσαμε με Μυστακίδη»
Τι ειπώθηκε στη συνέντευξη Τύπου για Σαββίδη και Μυστακίδη, τις εγγυήσεις και το χρονοδιάγραμμα για τη νέα Τούμπα - ΠΑΕ: Μόλις υπογράψει ο Ερασιτέχνης θα ξεκινήσει το χρονοδιάγραμμα
Ήταν μια συνέντευξη Τύπου... Μπεν Χουρ, η οποία διήρκησε δύο ώρες και 15 λεπτά κι αν δεν έβαζαν ένα τέλος οι άνθρωποι του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, ίσως να συνεχιζόταν ακόμη.
Βέβαια, το αντικείμενο ήταν πολύ σημαντικό και η όλη διαδικασία απέκτησε διαφορετική βαρύτητα από τη στιγμή που ο ΑΣ ΠΑΟΚ, δύο μήνες μετά την ξαφνική ανακοίνωση που αποκάλυπτε την πρόθεση του Αριστέλη Μυστακίδη να αναλάβει την κατασκευή της Νέας Τούμπας, η διοίκηση του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ μίλησε δημόσια για όλα όσα έχουν γίνει.
Απαντήθηκαν όλα τα ερωτήματα που υπήρχαν μέχρι και σήμερα; Η αλήθεια είναι πως όχι, αν και δόθηκε εξήγηση γι’ αυτό.
Αυτό που ξεκαθάρισε ήταν ότι δεν υπάρχει καμία δεσμευτική συμφωνία του ΑΣ ΠΑΟΚ με τον κ. Μυστακίδη, ενώ τονίστηκε επανειλημμένως ότι ο τελευταίος αναγνωρίζει την προτεραιότητα που έχει ο κ. Σαββίδης στο ζήτημα της κατασκευής του γηπέδου.
Επίσης ο ΑΣ ποτέ δεν ζήτησε εγγυητική επιστολή από τον κ.Σαββίδη, αλλά παροχή εγγυήσεων (ότι έκανε με δική του πρωτοβουλία ο κ.Μυστακίδης), ενώ όλοι οι ομιλητές εξέφρασαν τη δυσαρέσκεια τους για τη συμπεριφορά των ανθρώπων της ΠΑΕ ΠΑΟΚ (όχι του Ιβάν Σαββίδη) στο ζήτημα του μνημονίου που κατατέθηκε και τα εκβιαστικά διλήμματα που έβαλαν στα μέλη του ΑΣ.
Άλκης Ησαϊάδης: «Ο κ. Κατσαρής εξουσιοδοτήθηκε να υπογράψει συμφωνητικό βούλησης προθέσεων με τον κ. Μυστακίδη»
Αρχικά τον λόγο πήρε ο πρόεδρος του ΑΣ (ο οποίος στο φινάλε αποκάλυψε ότι συναντήθηκε με τον κ. Μυστακίδη μετά την εκλογή του, μετά από πρόσκληση του τελευταίου, ενώ ανάλογο αίτημα δεν έχει έρθει από τον κ. Σαββίδη) που έκανε μια ιστορική αναδρομή σε όσα συνέβησαν το τελευταίο δίμηνο αφήνοντας αιχμές αρχικά για τις επιθέσεις που έχει δεχθεί αυτός και οι συνεργάτες του, κατόπιν αποκάλυψε τι ακριβώς υπέγραψε ο Θανάσης Κατσαρής (ο παραιτηθείς πρόεδρος του ΑΣ) με τον κ.Μυστακίδη.
«Σήμερα θα ανοίξουμε τα χαρτιά μας και θα πούμε τις θέσεις. Θα μιλάμε έως ότου εξασφαλίσουμε τα συμφέροντα του ΠΑΟΚ.
Ο Ερασιτέχνης δεν είναι σύμμαχος, ούτε αντίπαλος κανενός. Είναι η μάνα του Συλλόγου, είναι η ψυχή του Συλλόγου. Η μάνα δεν πρέπει να σιωπά. Οι στιγμές είναι κρίσιμες. Δεν φοβόμαστε τίποτα, αλλά είναι κρίσιμες γιατί ξέρουμε τι διακυβεύεται. Το γήπεδο είναι το σπίτι μας. Δεν είναι ένα έργο απλώς. Είναι για κάθε ΠΑΟΚτσή η προσευχή, η ελπίδα. Δεν είμαστε εδώ για να διχάσουμε. Ήρθαμε για να ενώσουμε, αλλά όχι για να υποταχθούμε. Θα ανοίξουμε τα χαρτιά μας με καθαρή ψυχή και σεβασμό στον κόσμο του ΠΑΟΚ και πλήρη επίγνωση της ιστορικής ευθύνης που έχουμε. Δε θα πάψει να μιλά ο Ερασιτέχνης μέχρι να διασφαλιστεί το μέλλον του ΠΑΟΚ όπως πρέπει και του αρμόζει.
Θα ήταν σκόπιμο και καθήκον να θυμίσω το ιστορικό κάποιων κρίσιμων εξελίξεων για να είμαστε εδώ. Στις 2 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε ΓΣ της ΠΑΕ και ο τότε αντιπρόεδρος, Κυριάκος Κυριάκος, προτρέπει τον ΑΣ να τρέξει την υπόθεση του γηπέδου. Όλοι κατάλαβαν ότι η Νέα Τούμπα βρίσκεται σε… βαθιά κατάψυξη. Ο ΑΣ ΠΑΟΚ ενημέρωσε πως θα αναλάβει πρωτοβουλίες. Όταν λοιπόν σαν ΑΣ ΠΑΟΚ εκδίδουμε ανακοίνωση, σεβόμενοι τον ρόλο και την επιθυμία και την προτροπή των χιλιάδων ΠΑΟΚτσήδων για νέο γήπεδο, προβαίνουμε στις απαραίτητες ενέργειες.
Τότε λοιπόν, ο πρώην πρόεδρος, κ.Κατσαρής, συναντιέται με επιφανείς ΠΑΟΚτσήδες μεταξύ των οποίων ο κ.Πετμεζάς, ο οποίος είναι παιδικός φίλος του Μυστακίδη. Ο κ.Μυστακίδης αποδέχεται να αναλάβει την κατασκευή του γηπέδου. Στο διοικητικό συμβούλιο του ΑΣ ΠΑΟΚ, ο κ.Κατσαρής ζητάει να υπογραφεί ένα μνημόνιο βούλησης και προθέσεων, μέχρι να φτάσουμε στην παραίτηση του κ.Κατσαρή. Στις 30/6 με απόφαση του ΔΣ αναλαμβάνω πρόεδρος του Ερασιτέχνη και με πρωτοβουλία μου έγιναν δύο συναντήσεις με την ΠΑΕ. Λίγες μέρες μετά δέχθηκα τηλέφωνο από τον κ.Φωτιάδη που ανέφερε ότι πρέπει να συναντηθούμε με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τη Νέα Τούμπα. Εκεί ήρθε η κ.Γκοντσάρεβα και μας έδωσε το μνημόνιο συνεργασίας.
Στις 25/7 αποστάλθηκε mail από την ΠΑΕ, με την οποία εγκαλούμαστε για την διαρροή του εγγράφου δεξιά και αριστερά, το οποίο απαντήθηκε ανάλογα μετά από μία ώρα από τη νομική σύμβολου. Στο συμβούλιο τις 28/7 όπου στο ΔΣ που βρέθηκε και αντιπροσωπεία της ΠΑΕ, η οποία επιμένει σταθερά για την επί τόπου υπογραφή του μνημονίου. Φυσικά δεν μπορούσε να το υπογράψει κανείς εκείνη την ώρα, με την αντιπροσωπεία της ΠΑΕ να αποχωρεί. Στη συνέχεια το ΔΣ αποφασίζει να συστήσει τεχνοκρατική επιτροπή, με τον ΑΣ να δίνει το… χρίσμα στον Ιβάν Σαββίδη μέχρι τις 31/12/2025 για την ανέγερση της Νέας Τούμπας.
Δεν έχω αισθανθεί ποτέ αυτή την απαξίωση ως άνθρωπος αλλά και ως θεσμός, όπως αισθάνθηκα εκείνο το βράδυ κατά την διάρκεια της επίσκεψης της ΠΑΕ. Έχω την απαίτηση να με σέβονται, όπως τους σέβομαι και εγώ. Την ίδια απαξίωση ένιωσα και την επόμενη μέρα, όταν διαβάσαμε από την ανακοίνωση του ΑΣ ΠΑΟΚ ότι εξυπηρετούμε ξένες ατζέντες».
Ζητήσαμε παροχή εγγυήσεων και όχι εγγυητική από τον Σαββίδη
Η απάντηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ
Από την πλευρά της, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ υποστηρίζει ότι το μνημόνιο συνεργασίας, που έχει καταθέσει στον ΑΣ, περιλαμβάνει χρονοδιάγραμμα, με το άρθρο 2.2 να προβλέπει ότι οι 12 μήνες ή η πιθανή παράταση τεσσάρων θα ξεκινήσουν από την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας για το νέο γήπεδο από την πλευρά του Ερασιτέχνη και πως σε τρία χρόνια από εκείνη την ημέρα «θα έχει αποπερατωθεί το έργο».
Αναφορικά με την αποστολή «απειλητικού» e-mail στις 25 Ιουλίου, όπως ειπώθηκε από τον κ. Ησαϊάδη, διευκρινίζει ότι δεν υπήρξε η παραμικρή απειλή, αλλά αίτημα το μνημόνιο να διατεθεί αποκλειστικά στα μέλη του ΔΣ «να το διαβάσουν και ΜΟΝΟ σ' αυτά».
Η απάντηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ
Από την πλευρά της, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ υποστηρίζει ότι το μνημόνιο συνεργασίας, που έχει καταθέσει στον ΑΣ, περιλαμβάνει χρονοδιάγραμμα, με το άρθρο 2.2 να προβλέπει ότι οι 12 μήνες ή η πιθανή παράταση τεσσάρων θα ξεκινήσουν από την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας για το νέο γήπεδο από την πλευρά του Ερασιτέχνη και πως σε τρία χρόνια από εκείνη την ημέρα «θα έχει αποπερατωθεί το έργο».
Αναφορικά με την αποστολή «απειλητικού» e-mail στις 25 Ιουλίου, όπως ειπώθηκε από τον κ. Ησαϊάδη, διευκρινίζει ότι δεν υπήρξε η παραμικρή απειλή, αλλά αίτημα το μνημόνιο να διατεθεί αποκλειστικά στα μέλη του ΔΣ «να το διαβάσουν και ΜΟΝΟ σ' αυτά».
