Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ για νέα Τούμπα: «Ο Σαββίδης έχει προτεραιότητα, αλλά δεν δίνουμε λευκή επιταγή - Τι συμφωνήσαμε με Μυστακίδη»

Κατόπιν αναφέρθηκε στις συναντήσεις με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και το μνημόνιο που πρότεινε η τελευταία ξεκαθαρίζοντας ότι «δεν μπορούσαμε να υπογράψουμε με τη μορφή τελεσιγράφου, αλλά αποφασίσαμε να συσταθεί τεχνοκρατική επιτροπή και να δώσουμε προτεραιότητα στον κ. Σαββίδη, λόγω της τεράστιας προσφοράς, υπό την προϋπόθεση παροχών εγγυήσεων και όχι εγγυητικής επιστολής!»Μάλιστα λίγο αργότερα σε σχετική ερώτηση που αφορούσε τη μη υπογραφή του μνημονίου από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Ερασιτέχνη, ο κ. Ησαϊάδης τόνισε με νόημα: «Έδωσα το συμφωνητικό στα μέλη της διοίκησης και με έπαιρναν τηλέφωνο λέγοντας μου ότι δεν θα πάνε φυλακή υπογράφοντας ένα τέτοιο έγγραφο που δεν διασφάλιζε τα συμφέροντα του Ερασιτέχνη».Στο θέμα του προτεινόμενου συμφωνητικού από την ΠΑΕ οι άνθρωποι του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ ήταν ξεκάθαροι και απόλυτοι ότι το συγκεκριμένο έγγραφο είχε πάρα πολλά κενά και παρά τις αναφορές της ΠΑΕ για συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και εγγυήσεις, η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική.«Ο ΑΣ ποτέ δεν αγνόησε ή αμφισβήτησε τον ηγετικό ρόλό του Ιβάν Σαββίδη, αλλά δεν του έδωσε λευκή επιταγή στο θέμα του νέου γηπέδου», ανέφερε ο σύμβουλος επικοινωνίας του ΑΣ, Ηλίας Κωνσταντινίδης και συνέχισε:«Αυτό που έφερε η ΠΑΕ δεν είναι MOU. Δεν περιέχει ρήτρες, ούτε καν καταληκτικές ημερομηνίες έναρξης και λήξης εργασιών. Η μόνη πρόβλεψη για εγγυήσεις είναι στην παράγραφο 2.4 όπου δεν περιγράφονται επαρκώς...Ας μιλήσετε με τον δικηγόρο σας και ρωτήστε τον αν θα σας επέτρεπε να υπογράψετε ένα τέτοιο έγγραφο. Δεδομένου ότι η Ρωσία έχει επιβάλλει έλεγχο κεφαλαίων προς τη Δύση για φέρτε την εικόνα της κατεδαφισμένης Τούμπας και τα όποια κεφάλαια για την κατασκευή του γηπέδου να έχουν κατασχεθεί ή να έχουν παγώσει!Ο ΠΑΟΚ θα είναι χωρίς σπίτι και ο ΑΣ χωρίς ρήτρες δεν θα έχει δικαίωμα καμίας αποζημίωσης. Δεν αμφισβητήσαμε τις αγνές προθέσεις του προέδρου της ΠΑΕ, απλά προβληματιζόμαστε με τις εξελίξεις και το συγκεκριμένο έγγραφο δεν μπορεί να υπογραφεί».Ένα από τα πιο σημαντικά ερωτήματα είχε να κάνει με τις λεπτομέρειες της συμφωνίας ΑΣ-Μυστακίδη, αλλά και την ενημέρωση της ΠΑΕ γι’ αυτήν τη συμφωνία.«Σε ότι αφορά τις δύο προτάσεις που έχουμε εμείς σαν ΑΣ δεσμευθήκαμε για πλήρη εμπιστευτικότητα. Το ότι η ΠΑΕ ήθελε να άρει την εμπιστευτικότητα που ζήτησε και αποκάλυψε το συμφωνητικό που μας πρότεινε δεν σημαίνει ότι εμείς θα αποκαλύψουμε την άλλη πρόταση», είπε αρχικά ο κ.Κωνσταντινίδης, ωστόσο όταν τον λόγο πήρε η κ.Γιαννακοπούλου δόθηκε μια άλλη διάσταση στο όλο θέμα.«Ο ΑΣ ΠΑΟΚ δεν είναι κοινωφελές παράρτημα της ΠΑΕ. Δεν υπήρχε περίπτωση να διατηρήσουμε επίπεδο σοβαρότητας αν κοινοποιούσαμε τι διαπραγματευόμαστε στην ΠΑΕ που μας προέτρεψε να βρούμε επενδυτή…», είπε αρχικά η νομική σύμβουλος του ΑΣ και λίγο αργότερα σε παρόμοια ερώτηση τόνισε:«Όλοι ξέρουν ποιος είναι ο κ. Μυστακίδης και την αγάπη του για τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι κάποιος που ήρθε από το πουθενά. Αφού λοιπόν η ΠΑΕ μας προέτρεψε να βρούμε επενδυτή, ο πρόεδρος του ΑΣ ήρθε σε επαφή μαζί του και ζήτησε την εξουσιοδότηση για να μιλήσει με τον κ.Μυστακίδη για τους περαιτέρω όρους μιας πιθανής συμφωνίας. Υπέγραψαν ένα έγγραφο, όχι μνημόνιο,όχι συμβόλαιο, αλλά ένα έγγραφο δήλωσης προθέσεων.Ο ΠΑΟΚ λέει ότι έχω ένα γήπεδο και θέλω επενδυτή να το φτιάξει στο ίδιο μέρος και ο Μυστακίδης λέει ότι θέλω και μπορώ να το φτιάξω με ίδια κεφάλαια. Συμφώνησαν ότι όλοι οι υπόλοιποι όροι θα ήταν αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων.Ωστόσο, αυτό δεν υλοποιήθηκε ποτέ γιατί ακολούθησε μια επικοινωνιακή καταιγίδα που οδήγησε στην παραίτηση Κατσαρή. Καμία συμφωνία με σκοτεινά κέντρα. Εμφανίστηκε ένας επενδυτής που λέει είμαι εδώ και έστειλε proof of funds και κάθεται στην άκρη γιατί ο ΑΣ λέει ότι υπάρχει ένας άνθρωπος που 13 χρόνια έχει βοηθήσει τον ΠΑΟΚ, τον έχει μεγαλώσει και έχει προτεραιότητα.Δύο φορές έχει γίνει συνάντηση με την ΠΑΕ όπου το πρώτο που ερωτηθήκαμε είναι ποια είναι η συμφωνία με τον Μυστακίδη ενώ τα ΜΜΕ γράφουν συνεχώς για διχασμό και προδοσία. Είδατε εσείς να παίρνει ο ΑΣ το συμβόλαιο με τον Κωνσταντέλια ή με τους χορηγούς που έχει η ΠΑΕ;. Η ΠΑΕ ενημερώθηκε για αυτά που έπρεπε. Φυσικά, είχαν την ενημέρωση που έπρεπε να έχουν. Αυτή είναι η αλήθεια Φυσικά και δεν θα δημοσιοποιήσουμε στα ΜΜΕ το συμφωνητικό! »Πολύ κουβέντα έγινε για το ποια θα είναι τα επόμενα βήματα από την πλευρά του Ερασιτέχνη, αλλά και για το ζήτημα των εγγυήσεων.Μέσα στις επόμενες ημέρες θα συσταθεί η Τεχνική Επιτροπή που ετοιμάζει ο ΑΣ ΠΑΟΚ με αποκλειστικό θέμα την κατασκευή του νέου γηπέδου, κι από κει και πέρα θα κληθεί η ΠΑΕ για να συζητήσουν εκ νέου.«Εδώ έχουμε ένα ιστορικό έργο και δεν μπορεί το όποιο συμφωνητικό υπογραφεί να μην είναι προϊόν συζητήσεων και διαπραγματεύσεων», είπε η κ.Γιαννακοπούλου και εξήγησε ποιο είναι το ηθικό πλεονέκτημα που δίνει ο ΑΣ στον Ιβάν Σαββίδη.«Δεν προχωράμε με κανέναν άλλον ενδιαφερόμενο πλην του κ.Σαββίδη! Πρέπει να καθίσουν οι δύο πλευρές να διαπραγματευτούν να βρουν τους όρους, τις δεσμεύσεις, να δείξει τη χρηματοοικονομική του δυνατότητα και να καταλήξουν σε συμφωνία. Χρειάζεται συνεργασία και σύμπλευση και όχι ένα έγγραφο μονομερώς φτιαγμένο. Κι επειδή γίνεται μεγάλη κουβέντα για τα χρονοδιαγράμματα κι ότι η ΠΑΕ στο συμφωνητικό που προτείνει αναφέρει ρητά ότι τα έργα θα ξεκινήσουν σε 12 μήνες (συν 4 μήνες αν προκύψει καθυστέρηση από κάποιο Υπουργείο), διαβάστε το μνημόνιο καλά και θα δείτε ότι η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Αυτό το 12μήνο θα αρχίσει να τρέχει από τη στιγμή της σύστασης της εταιρίας ειδικού σκοπού, που η ΠΑΕ θέλει να έχει την αποκλειστική ευθύνη και όχι από την ημέρα υπογραφής του μνημονίου!».Ένα άλλο σημαντικό θέμα που θίχτηκε ήταν τα χρήματα που λαμβάνει ο ΑΣ από την ΠΑΕ με την κ.Γιαννακόπουλου απαντά στις αναφορές στελεχών της ΠΑΕ στα 20 και πλέον εκατομμύρια που έχει δώσει ο Ιβάν Σαββίδης στον Ερασιτέχνη.«Ο νόμος περιγράφει επακριβώς τι δίνει μια ανώνυμη εταιρία στο μητρικό αθλητικό σωματείο. Όταν το 2012 ήρθε ο κ. Σαββίδης, αναλαμβάνοντας μια ΠΑΕ με τεράστια χρέη, ζήτησε από τον ΑΣ στήριξη και του την παρείχαμε πλήρως. Συμφωνήσαμε, στηρίζοντας τον νέο ιδιοκτήτη και για μια τριετία, από το 2012 έως το 2015 παίρναμε το ¼ των χρημάτων που δικαιούμασταν. Κι αυτό συμφωνήσαμε να επεκταθεί για άλλα πέντε χρόνια και έκτοτε την ανανεώνουμε κάθε χρόνο. Τώρα παίρνουμε ένα ποσό που είναι συμβατικό και όχι αυτό που προβλέπει ο νόμος. Αυτά δεν είναι χορηγία, ελεημοσύνη...».Κλείνοντας ο πρόεδρος του ΑΣ ΠΑΟΚ είπε: «Να ελαχιστοποιηθούν τα διχαστικά δημοσιεύματα. Όποιος είναι ΠΑΟΚ να πάρει ένα ψαλίδι και να κόψει το διχασμό. Δε θέλω θετικά σχόλια. Δεν με ενδιαφέρουν.Γεννήθηκα στις 29/5/56 στο Σιντριβάνι στο Άσυλο. Η μάνα μου την πρώτη μέρα με σήκωσε και είδα το γήπεδο του ΠΑΟΚ τώρα που σήμερα εκεί είναι η Θεολογική Σχολή.Στα 14 μου κουβάλησα τσιμέντο για να γίνει η Θύρα 6.Δεν θέλω να καταλήξω σαν τον, όπως είπε κάποιος, σε κάποιο οροπέδιο της Φθιώτιδας, που προτού γκρεμιστεί παντελώς η Τούμπα, να αρχίζει να χτίζεται».Από την πλευρά της, ηυποστηρίζει ότι το μνημόνιο συνεργασίας, που έχει καταθέσει στον ΑΣ, περιλαμβάνει χρονοδιάγραμμα, με το άρθρο 2.2 να προβλέπει ότι οι 12 μήνες ή η πιθανή παράταση τεσσάρων θα ξεκινήσουν από την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας για το νέο γήπεδο από την πλευρά του Ερασιτέχνη και πως σε τρία χρόνια από εκείνη την ημέρα «θα έχει αποπερατωθεί το έργο».Αναφορικά με την αποστολή «απειλητικού» e-mail στις 25 Ιουλίου, όπως ειπώθηκε από τον κ. Ησαϊάδη, διευκρινίζει ότι δεν υπήρξε η παραμικρή απειλή, αλλά αίτημα το μνημόνιο να διατεθεί αποκλειστικά στα μέλη του ΔΣ «να το διαβάσουν και ΜΟΝΟ σ' αυτά».