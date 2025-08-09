Σπανούλης: «Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο προπονείται και θα μπει στην ομάδα όταν πρέπει»
Σπανούλης: «Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο προπονείται και θα μπει στην ομάδα όταν πρέπει»
Τι δήλωσε ο Ομοσπονδιακός τεχνικός μετά την ήττα της Ελλάδας από την Σερβία στο μεταξύ τους φιλικό προετοιμασίας ενόψει του EuroBasket 2025
Η Εθνική μπάσκετ κοίταξε στα μάτια την πανίσχυρη και πλήρη Σερβία, γνωρίζοντας την ήττα με 76-66 στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας ενόψει του EuroBasket 2025. Χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, η Ελλάδα στάθηκε αξιοπρεπώς απέναντι στο απόλυτο φαβορί για το χρυσό μετάλλιο.
Ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ μετά την εμφάνιση της Εθνικής και αναφέρθηκε τόσο στην κατάσταση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, όσο και στην τελική 12άδα που θα επιλέξει.
Αναλυτικά τα όσα είπε ο Ομοσπονδιακός τεχνικός:
«Έχουμε πολύ καλή αίσθηση από την απόδοση των παιδιών, ειδικά για τόσο νωρίς στη διοργάνωση. Παίξαμε απέναντι σε ένα πολύ δυνατό φαβορί και είμαι χαρούμενος και ικανοποιημένος από την προσπάθεια που κατέβαλαν. Φυσικά, έχουμε αρκετή δουλειά μπροστά μας. Υπάρχουν σημεία στην άμυνα και την επίθεση που χρειάζονται βελτίωση, όμως μου αρέσει η διάθεση και η νοοτροπία των παιδιών».
Για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Όσο για τον Γιάννη, δεν έχουμε ακόμα ξεκάθαρη εικόνα για την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη. Προπονείται κανονικά και θα μπει στην ομάδα όταν πρέπει».
Για την τελική 12άδα: «Όσον αφορά την τελική δωδεκάδα, μετά και το αυριανό φιλικό, είναι πιθανό κάποια παιδιά να μην συνεχίσουν μαζί μας.»
Μήτογλου: «Θέλουμε να πετύχουμε κάτι καλό για την Ελλάδα, οι άλλες ομάδες δεν θα είναι σαν τη Σερβία»
Ο Ντίνος Μήτογλου ήταν ο πρώτος σκόρερ της Ελλάδας απέναντι στην Σερβία με 18 πόντους, δείχνοντας πως είναι σε καλή κατάσταση, με τον διεθνή ψηλό να μιλάει για τα όσα συνέβησαν στο ματς της Κύπρου και να στέκεται στην ενέργεια της Ελλάδας στην άμυνα και τον στόχο να γίνει κάτι καλό στο EuroBasket 2025.
Αναλυτικά τα όσα είπε στην κάμερα της ΕΡΤ:
«Ήταν ένα πάρα πολύ δυνατό τεστ. Η Σερβία είναι μια πολύ καλή ομάδα, φαβορί για μετάλλιο και πλήρης σε όλες τις θέσεις. Έγινε ένα δυνατό τεστ. Κάναμε βήματα μπροστά αλλά υπάρχουν ακόμη περιθώρια βελτίωσης».
Για την ενέργεια στην άμυνα: «Η Σερβία είναι μια ομάδα μεγάλα κορμιά και είναι δύσκολο να τους μαρκάρεις. Δεν είναι τόσο μεγάλες όλες οι ομάδες. Η ενέργειά μας στη άμυνα μπορεί να φανεί καλύτερα με τις άλλες ομάδες»«.
Για τα νέα πρόσωπα της Εθνικής: «Βλέπω νέα πρόσωπα, με ενέργεια. Ο Σάμο ξέρω τι παιδί είναι. Και ο Γιαννάρας θα βοηθήσει πολύ».
Για το ότι ο ίδιος δείχνει να είναι σε καλή κατάσταση: «Νιώθω καλά. Στόχος να πετύχουμε κάτι καλό για την Εθνική ομάδα».
