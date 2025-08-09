Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Σοκαριστικός τραυματισμός σε αγώνα του Κολομβιανού πρωταθλήματος - Δείτε βίντεο
Σοκαριστικός τραυματισμός σε αγώνα του Κολομβιανού πρωταθλήματος - Δείτε βίντεο
Ο αμυντικός των Μιγιονάριος, Αντρές Γιινιάς, υπέστη σοβαρό τραυματισμό έπειτα από σύγκρουση με τον Ουρουγουανό Φερνάντο Μιμπακάς
Σκηνές που κόβουν την ανάσα εκτυλίχθηκαν στην Κολομβία, κατά τη διάρκεια του αγώνα Μιγιονάριος – Ντεπορτίβο Κάλι, ο οποίος έληξε 3-3. Ο αμυντικός των Μιγιονάριος, Αντρές Γιινιάς, υπέστη σοβαρό τραυματισμό έπειτα από σύγκρουση με τον Ουρουγουανό Φερνάντο Μιμπακάς.
Η φάση συνέβη σε αγωνιστικό χώρο ιδιαίτερα ολισθηρό λόγω βροχής. Ο Μιμπακάς έχασε την ισορροπία του και, άθελά του, έπεσε πάνω στον αντίπαλό του, προκαλώντας μια τρομακτική στρέβλωση στο αριστερό πόδι του Γιινιάς.
Το ιατρικό επιτελείο έσπευσε αμέσως στον αγωνιστικό χώρο για να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες και να μεταφέρει τον ποδοσφαιριστή εκτός γηπέδου. Μέχρι στιγμής, η ομάδα της Μπογκοτά δεν έχει εκδώσει επίσημη ιατρική ανακοίνωση σχετικά με τη σοβαρότητα της κατάστασης ή τον χρόνο αποθεραπείας του αμυντικού.
Ειδήσεις σήμερα:
«Αδελφούλα μου, πώς να αντέξω χωρίς εσένα...» - Το σπαρακτικό αντίο του Κώστα Σαμαρά στη Λένα
Τραγωδία στις ΗΠΑ: 10χρονη πέθανε μετά από φρικτά βασανιστήρια από τον πατέρα και τη μητριά της - Είχε πηδήξει από το παράθυρο για να γλιτώσει
Από ήρωας, στη φυλακή: Ποιος είναι ο Βαγγέλης Μπαταρλής, ο πρώην αστυνομικός και TikToker που συνελήφθη για ναρκωτικά
Η φάση συνέβη σε αγωνιστικό χώρο ιδιαίτερα ολισθηρό λόγω βροχής. Ο Μιμπακάς έχασε την ισορροπία του και, άθελά του, έπεσε πάνω στον αντίπαλό του, προκαλώντας μια τρομακτική στρέβλωση στο αριστερό πόδι του Γιινιάς.
Το ιατρικό επιτελείο έσπευσε αμέσως στον αγωνιστικό χώρο για να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες και να μεταφέρει τον ποδοσφαιριστή εκτός γηπέδου. Μέχρι στιγμής, η ομάδα της Μπογκοτά δεν έχει εκδώσει επίσημη ιατρική ανακοίνωση σχετικά με τη σοβαρότητα της κατάστασης ή τον χρόνο αποθεραπείας του αμυντικού.
🔵😱 Imágenes sensibles. Andrés Llinás sufrió una fuerte lesión contra Deportivo Cali. Le deseamos la mejor recuperación al defensor de Millonarios.#LALIGAxWIN pic.twitter.com/1DykaXdtsk— Win Sports (@WinSportsTV) August 9, 2025
Ειδήσεις σήμερα:
«Αδελφούλα μου, πώς να αντέξω χωρίς εσένα...» - Το σπαρακτικό αντίο του Κώστα Σαμαρά στη Λένα
Τραγωδία στις ΗΠΑ: 10χρονη πέθανε μετά από φρικτά βασανιστήρια από τον πατέρα και τη μητριά της - Είχε πηδήξει από το παράθυρο για να γλιτώσει
Από ήρωας, στη φυλακή: Ποιος είναι ο Βαγγέλης Μπαταρλής, ο πρώην αστυνομικός και TikToker που συνελήφθη για ναρκωτικά
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα