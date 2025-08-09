ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μποτιλιάρισμα στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Γλυφάδα λόγω τροχαίου - Καθυστερήσεις στο ύψος του «Σταύρος Νιάρχος»

Σοκαριστικός τραυματισμός σε αγώνα του Κολομβιανού πρωταθλήματος - Δείτε βίντεο
SPORTS
τραυματισμός Κολομβία

Σοκαριστικός τραυματισμός σε αγώνα του Κολομβιανού πρωταθλήματος - Δείτε βίντεο

Ο αμυντικός των Μιγιονάριος, Αντρές Γιινιάς, υπέστη σοβαρό τραυματισμό έπειτα από σύγκρουση με τον Ουρουγουανό Φερνάντο Μιμπακάς

Σοκαριστικός τραυματισμός σε αγώνα του Κολομβιανού πρωταθλήματος - Δείτε βίντεο
Σκηνές που κόβουν την ανάσα εκτυλίχθηκαν στην Κολομβία, κατά τη διάρκεια του αγώνα Μιγιονάριος – Ντεπορτίβο Κάλι, ο οποίος έληξε 3-3. Ο αμυντικός των Μιγιονάριος, Αντρές Γιινιάς, υπέστη σοβαρό τραυματισμό έπειτα από σύγκρουση με τον Ουρουγουανό Φερνάντο Μιμπακάς.

Η φάση συνέβη σε αγωνιστικό χώρο ιδιαίτερα ολισθηρό λόγω βροχής. Ο Μιμπακάς έχασε την ισορροπία του και, άθελά του, έπεσε πάνω στον αντίπαλό του, προκαλώντας μια τρομακτική στρέβλωση στο αριστερό πόδι του Γιινιάς.

Το ιατρικό επιτελείο έσπευσε αμέσως στον αγωνιστικό χώρο για να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες και να μεταφέρει τον ποδοσφαιριστή εκτός γηπέδου. Μέχρι στιγμής, η ομάδα της Μπογκοτά δεν έχει εκδώσει επίσημη ιατρική ανακοίνωση σχετικά με τη σοβαρότητα της κατάστασης ή τον χρόνο αποθεραπείας του αμυντικού.



Ειδήσεις σήμερα:

«Αδελφούλα μου, πώς να αντέξω χωρίς εσένα...» - Το σπαρακτικό αντίο του Κώστα Σαμαρά στη Λένα

Τραγωδία στις ΗΠΑ: 10χρονη πέθανε μετά από φρικτά βασανιστήρια από τον πατέρα και τη μητριά της - Είχε πηδήξει από το παράθυρο για να γλιτώσει

Από ήρωας, στη φυλακή: Ποιος είναι ο Βαγγέλης Μπαταρλής, ο πρώην αστυνομικός και TikToker που συνελήφθη για ναρκωτικά

Thema Insights

Πώς η τεχνολογία ζωντανεύει την Ιστορία συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν

Η COSMOTE TELEKOM, με σημαντικές επενδύσεις και λύσεις συνδεσιμότητας, αναδεικνύει την πλούσια πολιτιστική μας κληρονομιά και την κάνει προσβάσιμη σε όλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης