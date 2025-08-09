Ελλάδα - Σερβία: Αυτή είναι η 14άδα της Εθνικής
Με 14 παίκτες θα παραταχθεί και απόψε η Εθνική, απέναντι στη Σερβία, καθώς οι Όμηρος Νετζήπογλου και Λευτέρης Λιοτόπουλος έμειναν εκτός
Ο Βασίλης Σπανούλης, άφησε εκτός αποστολής τον Όμηρο Νετζήπογλου και τον Λευτέρη Λιοτόπουλο, ενόψει του αποψινού «φιλικού ντέρμπι» της Εθνικής μπάσκετ με αντίπαλο την εθνική ομάδα της Σερβίας που θα γίνει στις 20:30 (ΕΡΤ1) στην Λεμεσό,
Οι 14 παίκτες που επέλεξε ο Έλληνας ομοσπονδιακός προπονητής, είναι οι Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Ντίνος Μήτογλου, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Κώστας Αντετοκούνμπο, Δημήτρης Κατσίβελης, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Νίκος Χουγκάζ, Αντώνης Καραγιαννίδης, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Αλέξανδρος Νικολαΐδης και Νάσος Μπαζίνας.
Θυμίζουμε πως η Εθνική ταξίδεψε δίχως τρεις στην Κύπρο, μεταξύ αυτών και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο Greek Freak θα μείνει εκτός από τα παιχνίδια στην Κύπρο, ενώ δε θα αγωνιστούν ούτε οι Βασίλης Τολιόπουλος και Βαγγέλης Ζούγρης.
Ο Όμηρος Νετζήπογλου και ο Λευτέρης Λιοτόπουλος θα είναι εκτός της 14άδας που θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στο αποψινό (20.30) φιλικό της Εθνικής Ανδρών με τη Σερβία στη Λεμεσό 🇬🇷🏀#HellasBasketball #RoadToEuroBasket#ECOMMBXCup— HellenicBF (@HellenicBF) August 9, 2025
