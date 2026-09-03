Η μετάβαση της εμβληματικής επένδυσης σε παραγωγική λειτουργία, αναδεικνύει ένα νέο πρότυπο βιομηχανικής ανάπτυξης, όπου οι κρίσιμες πρώτες ύλες, η τεχνολογική καινοτομία και η υπεύθυνη λειτουργία, δημιουργούν ισχυρή εθνική αξία
Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στο Καλοχώρι Χαλκίδας
Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στο Καλοχώρι Χαλκίδας
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων, 5 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα
UPD:
Οριοθετήθηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 12:00 σε αγροτική έκταση στο Καλοχώρι της Δημοτικής Ενότητας Αυλίδας στη Χαλκίδα.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Συνδρομή στις πυροσβεστικές δυνάμεις παρέχουν υδροφόρες του δήμου Χαλκιδέων.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Συνδρομή στις πυροσβεστικές δυνάμεις παρέχουν υδροφόρες του δήμου Χαλκιδέων.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας.
UPD:
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