Ελλάδα - Σερβία: Δυνατό φιλικό τεστ για την Εθνική στην Κύπρο
Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τη Σερβία, στο πλαίσιο του ECOMMBX Cup σε ένα πολύ δυνατό τεστ ενόψει EuroBasket 2025
Η προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδας για το EuroBasket 2025 συνεχίζεται με… σκληρές δοκιμασίες στην Κύπρο. Μετά τη φιλική νίκη επί του Βελγίου στο ΟΑΚΑ, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αντιμετωπίσει απόψε (20:30, ΕΡΤ1) τη Σερβία, στο πλαίσιο του ECOMMBX Cup που διεξάγεται στη Λευκωσία.
Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη θα μετρήσει τις δυνάμεις της απέναντι σε ένα από τα μεγάλα φαβορί της διοργάνωσης, ωστόσο θα παραταχθεί με σημαντικές απουσίες. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν ταξίδεψε με την αποστολή, ενώ εκτός έμειναν και οι Βασίλης Τολιόπουλος και Βαγγέλης Ζούγρης λόγω τραυματισμών.
Στον αντίποδα, η Σερβία του Σβέτισλαβ Πέσιτς παρουσιάζεται πλήρης, καθώς και ο Βασίλιε Μίτσιτς, που είχε αντιμετωπίσει μικρό πρόβλημα, τέθηκε κανονικά στη διάθεση του προπονητή του.
Στο άλλο παιχνίδι του τουρνουά, λίγες ώρες νωρίτερα, συγκεκριμένα στις 17:00 (ΕΡΤ1, Live από το Gazzetta), η Κύπρος που βρίσκεται στον όμιλό μας, τίθεται αντιμέτωπη με το Ισραήλ.
Πρόγραμμα ECOMMBX Cup
17:00 Κύπρος – Ισραήλ
20:30 Ελλάδα – Σερβία
