Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Επίσημο του Σέσκο για πέντε χρόνια με συμφωνία-μαμούθ 85 εκατ. ευρώ

Ο Σλοβένος στράικερ ανήκει με κάθε επισημότητα στο δυναμικό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία τον ανακοίνωσε για τα επόμενα πέντε χρόνια