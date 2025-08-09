Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Επίσημο του Σέσκο για πέντε χρόνια με συμφωνία-μαμούθ 85 εκατ. ευρώ
Ο Σλοβένος στράικερ ανήκει με κάθε επισημότητα στο δυναμικό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία τον ανακοίνωσε για τα επόμενα πέντε χρόνια
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Μπέντζαμιν Σέσκο από τη Λειψία, ολοκληρώνοντας μία από τις πιο πολυσυζητημένες μεταγραφικές υποθέσεις του καλοκαιριού. Ο 22χρονος Σλοβένος επιθετικός υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο, με το κόστος της μεταγραφής να φτάνει τα 85 εκατομμύρια ευρώ.
Ο Σέσκο αποτέλεσε στόχο πολλών ευρωπαϊκών συλλόγων, με Άρσεναλ και Νιούκαστλ να εκδηλώνουν έντονο ενδιαφέρον. Ωστόσο, η Γιουνάιτεντ επικράτησε στη «μάχη» των προσφορών, με τον παίκτη να εξηγεί πως το πλάνο και η προοπτική του συλλόγου τον έπεισαν να πει το «ναι» στο «Όλντ Τράφορντ».
«Η ιστορία της Γιουνάιτεντ είναι μοναδική, αλλά αυτό που με ενθουσίασε ήταν το μέλλον. Από την πρώτη στιγμή ένιωσα τη θετική ενέργεια και το οικογενειακό περιβάλλον. Εδώ είναι το ιδανικό μέρος για να φτάσω στο μέγιστο επίπεδό μου», δήλωσε ο Σέσκο, ανυπομονώντας να δουλέψει υπό τις οδηγίες του Ρούμπεν Αμορίμ.
Την περασμένη σεζόν στη Bundesliga, ο Σλοβένος κατέγραψε 13 γκολ και 5 ασίστ σε 33 εμφανίσεις. Στη Γιουνάιτεντ θα πλαισιώσει τους Ματέους Κούνια και Μπράιαν Εμπεουμό, ενισχύοντας την επίθεση ενόψει της νέας σεζόν. Οι αποδοχές του θα ξεκινούν από 160.000 λίρες την εβδομάδα, με πιθανή αύξηση στις 200.000 αν η ομάδα εξασφαλίσει την πρόκριση στο Champions League.
Ο αθλητικός διευθυντής της Γιουνάιτεντ, Τζέισον Γουίλκοξ, χαρακτήρισε τον Σέσκο «ένα από τα κορυφαία νεαρά ταλέντα στον κόσμο», υπογραμμίζοντας τον συνδυασμό ταχύτητας, δύναμης και αποτελεσματικότητας που τον ξεχωρίζει.
Ο 1,96 μ. φορ, γνωστός για την αθλητικότητά του και την αυστηρή διατροφή του, έχει ήδη 41 συμμετοχές και 16 γκολ με την εθνική Σλοβενίας. Με ένα συγκινητικό μήνυμα στο Instagram, αποχαιρέτησε τη Λειψία, ευχαριστώντας την ομάδα και τους φιλάθλους για τη στήριξή τους όλα αυτά τα χρόνια.
