Από τον πάγκο είδε ο Βαγιαννίδης την πρεμιέρα της Σπόρτινγκ, 2-0 την Κάσα Πία - Δείτε τα γκολ

Τα «λιοντάρια» δεν συνάντησαν ιδιαίτερες δυσκολίες, σημειώνοντας ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας ξεκίνησε την υπεράσπιση του περσινού «στέμματός» της με νίκη 2-0 στην έδρα της Κάσα Πία, στο πρώτο χρονικά παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής στην πορτογαλική Primeira Liga. Τα «λιοντάρια» δεν συνάντησαν ιδιαίτερες δυσκολίες, σημειώνοντας ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο με τους Τρινκάο (42') και Χιούλμαντ (62')

Ο Γιώργος Βαγιαννίδης, τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της Σπόρτινγκ απ' τον Παναθηναϊκό, έμεινε στον πάγκο (με το Νο13 στην πλάτη) και δεν χρησιμοποιήθηκε απ' τον Ρουί Μπόρζες, ο οποίος θέλει να τον «ενσωματώσει» ομαλά στο αγωνιστικό πλάνο του.



Αναλυτικά τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της πρεμιέρας στην πορτογαλική Primeira Liga έχει ως εξής:

Κάσα Πία-Σπόρτινγκ Λισ. 0-2
Νασιονάλ-Ζιλ Βισέντε 09/08
Αρούκα-AVS 09/08
Φαμαλικάο-Σάντα Κλάρα 10/08
Μπράγκα-Τοντέλα 10/08
Μορεϊρένσε-Αλβέρκα 10/08
Εστορίλ-Εστρέλα Αμαδόρα 11/08
Πόρτο-Γκιμαράες 11/08
Μπενφίκα-Ρίο Αβε 23/09


