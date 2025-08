Ολυμπιακός: Έδεσε στο λιμάνι έως το 2028 ο Εβάν Φουρνιέ - Χαρούμενος που είμαι μέλος αυτού του ιερού συλλόγου, έγραψε ο Γάλλος

Παίκτης του Ολυμπιακού έως το 2028 θα παραμείνει ο Εβάν Φουρνιέ.



Ο 33χρονος φόργουορντ συναντήθηκε με τα αφεντικά της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Γιώργο και Παναγιώτη Αγγελόπουλο, και συμφώνησε να επεκτείνει το συμβόλαιο του!



Το υπέγραψε μάλιστα στη Μύκονο και φωτογραφήθηκε με τους Αγγελόπουλους και με φόντο την σημαία της Ελλάδας.









Ο Γάλλος Ολυμπιονίκης με θητεία 12 ετών στο NBA είναι μόλις μια χρονιά στον Πειραιά και στην πρώτη του σεζόν κατέκτησε το πρωτάθλημα Ελλάδας ενώ συμμετείχε με τον Ολυμπιακό στο Final-4 της Euroleague.



O Εβάν Φουρνιέ είχε υπογράψει έως το 2026 και υπέγραψε την επέκταση του συμβολαίου έως το 2028 με αυξημένες αποδοχές. Ο Γάλλος έχει εκφράσει την επιθυμία να κλείσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό και αυτό όπως όλα δείχνουν θα είναι το τελευταίο του συμβόλαιο.



Αναμένεται το νέο του συμβόλαιο να του αποφέρει 2.7 με 2.8 εκατ. ευρώ ανά έτος. Την πρώτη σεζόν πήρε 2 εκατ. ευρώ.



Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός



«Κάτοικος Πειραιά για ακόμη τρία χρόνια θα παραμείνει ο Εβάν Φουρνιέ. Ο Γάλλος σούπερ σταρ υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τους πρωταθλητές Ελλάδος.

Ο 33χρονος φόργουορντ κατέκτησε στην πρώτη του χρονιά με τα «ερυθρόλευκα» το πρωτάθλημα Ελλάδος και το Super Cup.

Σε 37 παιχνίδια στην Ευρωλίγκα είχε κατά μέσο όρο 16.1 πόντους, 2.2 ριμπάουντ, 1.1 κλέψιμο και 2.6 ασίστ ενώ στο ελληνικό πρωτάθλημα είχε 9.4 πόντους και 2.3 ασίστ μέσο σε 20 ματς συνολικά».



Φουρνιέ: Χαρούμενος που θα είμαι μέλος αυτού του ιερού συλλόγου



Ο Εβάν Φουρνιέ λίγο μετά την ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός έγραψε για την ανανέωσή στο X:



«Ο Ολυμπιακός με υποδέχτηκε σαν οικογένεια. Δεν είναι ένα νέο κεφάλαιο. Είναι η συνέχεια κάτι δυνατού. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο χαρούμενος που θα είμαι μέλος αυτού του ιερού συλλόγου για 3 ακόμη σεζόν. Τα λέμε όλοι σύντομα».

Olympiacos welcomed me like family. This isn’t a new chapter. It’s the continuation of something strong.

Couldn’t be happier to be part of this sacré club for 3 more seasons.❤️🤍

See you all soon pic.twitter.com/twXBX5h6gI