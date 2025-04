Euroleague: Με την Εφές ο Παναθηναϊκός στα playoff - Oι πιθανοί αντίπαλοι του Ολυμπιακού στο δρόμο για το Final 4

Κλείσιμο

Εφές και Παναθηναϊκός έκαναν το καθήκον τους με τις εντός έδρας νίκες τους στην τελευταία αγωνιστική της EuroLeague . Οι «πράσινοι» χρειάστηκαν να κάμψουν στην παράταση την αντίσταση του Ερυθρού Αστέρα (111-014), αλλά γνώριζαν πως θα τερματίσουν στην 3η θέση. Λίγο αργότερα ακολούθησε και η Μπαρτσελόνα, με την τελική εξάδα και τα play in να σχηματίζονται.Μετά και το τέλος της 34ης αγωνιστικής, έχουμε πλέον την οριστική 10άδα της EuroLeague. Με τα πρώτα δύο ζευγάρια των playoffs να έχουν σχηματιστεί. Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Εφές στο ζευγάρωμα του 3ου με τον 6ο, ενώ η Μονακό θα παίξει με πλεονέκτημα απέναντι στην Μπαρτσελόνα.Από πλευράς του ο Ολυμπιακός είναι αναγκασμένος να περιμένει τη διαδικασία των play in. Ρεάλ, Παρί, Μπάγερν και Ερυθρός Αστέρας ήταν οι ομάδες που θα συμμετάσχουν στην διαδικασία του Play In, κάτι που σημαίνει πως η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα αντιμετωπίσει μια από αυτές στο δρόμο για το Final Four του Άμπου Ντάμπι.Η Ρεάλ θα αντιμετωπίσει στη Μαδρίτη την Παρί, ενώ η Μπάγερν θα υποδεχθεί στο Μόναχο τον Ερυθρό Αστέρα, με τα δύο παιχνίδια να είναι προγραμματισμένα για Μεγάλη Τρίτη (15/4). Ο νικητής του ματς στην Ισπανία θα βρεθεί στην 7η θέση και θα αντιμετωπίσει την Φενέρμπαχτσε στα Play Offs, ενώ ο ηττημένος θα αντιμετωπίσει τον νικητή του άλλου ματς την Μεγάλη Παρασκευή (18/4), με την ομάδα που θα επιβιώσει από αυτό το ματς να είναι εκείνη που θα βρεθεί απέναντι στον Ολυμπιακό.Ο Ολυμπιακός, ως πρώτος στην κανονική διάρκεια, θα έχει το πλεονέκτημα έδρας, όμως, όπως καταλάβατε, θα είναι ο τελευταίος που θα μάθει τον αντίπαλό του στην επόμενη φάση, καθώς θα πρέπει να περιμένει μέχρι την Μεγάλη Παρασκευή (18/4) για να ξεκινήσει το... σκάουτινγκ!Οι «πράσινοι» θα δώσουν το πρώτο παιχνίδι στο ΟΑΚΑ, Τρίτη στις 22 Απριλίου και ώρα 21:30, ενώ το δεύτερο παιχνίδι θα γίνει Πέμπτη στις 24 Απριλίου, επίσης την ίδια ώρα.Από πλευράς του ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει μία ομάδα που θα προκύψει από τα play in, με το πρώτο παιχνίδι στο ΣΕΦ την Τετάρτη στις 23 Απριλίου (21:30) και το δεύτερο δύο ημέρες αργότερα, Παρασκευή 25 Απριλίου (21:30).Game 1: 22/4 - 21:30Game 2: 24/4 - 21:30Game 3: Θα προγραμματιστείGame 4: Θα προγραμματιστεί αν χρειαστείGame 5: Θα προγραμματιστεί αν χρειαστεί