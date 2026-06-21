Με επενδύσεις σε πλοία, υποδομές, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών, η MINOAN LINES ενισχύει τη στρατηγική της κατεύθυνση προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον.
Έκλεισε στον Παναθηναϊκό ο Τσάπρας: Λεπτομέρειες απομένουν για να ολοκληρωθεί το deal
Έκλεισε στον Παναθηναϊκό ο Τσάπρας: Λεπτομέρειες απομένουν για να ολοκληρωθεί το deal
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Ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας αποτελεί παρελθόν από τον Λεβαδειακό και η ομάδα της Βοιωτίας τον αποχαιρέτησε με ένα συγκινητικό βίντεο αφιερωμένο σε όσα πέτυχε ο Έλληνας δεξιός μπακ με τη φανέλα της ομάδας.
Ο Τσάπρας απασχόλησε στη διάρκεια της περσινής σεζόν κυρίως τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, όμως τελικά ο ποδοσφαιριστής θα συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό.
Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχει προφορική συμφωνία και μόνο κάποιες λεπτομέρειες απομένουν για να ολοκληρωθεί το deal.
Ο Λεβαδειακός εντωμεταξύ τον αποχαιρέτησε με ένα συγκινητικό βίντεο:
Ο Τσάπρας απασχόλησε στη διάρκεια της περσινής σεζόν κυρίως τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, όμως τελικά ο ποδοσφαιριστής θα συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό.
Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχει προφορική συμφωνία και μόνο κάποιες λεπτομέρειες απομένουν για να ολοκληρωθεί το deal.
Ο Λεβαδειακός εντωμεταξύ τον αποχαιρέτησε με ένα συγκινητικό βίντεο:
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