Έκλεισε στον Παναθηναϊκό ο Τσάπρας: Λεπτομέρειες απομένουν για να ολοκληρωθεί το deal
SPORTS
Τριαντάφυλλος Τσάπρας Λεβαδειακός Παναθηναϊκός Super League 1

Έκλεισε στον Παναθηναϊκό ο Τσάπρας: Λεπτομέρειες απομένουν για να ολοκληρωθεί το deal

Οι πράσινοι είναι κοντά στο να κλείσουν το πιο hot όνομα στην ελληνική αγορά, αφού απομένουν μόνο τα τυπικά για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή

Έκλεισε στον Παναθηναϊκό ο Τσάπρας: Λεπτομέρειες απομένουν για να ολοκληρωθεί το deal
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Ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας αποτελεί παρελθόν από τον Λεβαδειακό και η ομάδα της Βοιωτίας τον αποχαιρέτησε με ένα συγκινητικό βίντεο αφιερωμένο σε όσα πέτυχε ο Έλληνας δεξιός μπακ με τη φανέλα της ομάδας. 

Ο Τσάπρας απασχόλησε στη διάρκεια της περσινής σεζόν κυρίως τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, όμως τελικά ο ποδοσφαιριστής θα συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό. 

Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχει προφορική συμφωνία και μόνο κάποιες λεπτομέρειες απομένουν για να ολοκληρωθεί το deal.

Ο Λεβαδειακός εντωμεταξύ τον αποχαιρέτησε με ένα συγκινητικό βίντεο:

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