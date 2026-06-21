Ετιέν Καμαρά: «Έκανα την καλύτερη επιλογή, να επαναφέρουμε τον Παναθηναϊκό στην κορυφή», δείτε βίντεο

Ο Γάλλος μεσοαμυντικός μίλησε στο PAO TV για τη μεταγραφή του στο «τριφύλλι», τις επαφές που είχε με τον τεχνικό διευθυντή Στέφανο Κοτσόλη και τον προπονητή Γιάκομπ Νίστρουπ





Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ετιέν Καμαρά στο PAO TV:

-Ο Παναθηναϊκός σε ήθελε απ’ τον περασμένο χειμώνα. Τελικά έρχεσαι τώρα στην ομάδα. Πως αισθάνεσαι που αποτελείς πλέον κομμάτι του Παναθηναϊκού;





-Ποιοι ήταν οι λόγοι που σε έκαναν να αποδεχθείς την πρόταση και τι γνωρίζεις για τον Παναθηναϊκό;

«Μίλησα με τον διευθυντή, μίλησα με τον προπονητή και έχουν μεγάλη φιλοδοξία, ξέρετε, οπότε έψαχνα για μια νέα πρόκληση. Και για μένα είναι η καλύτερη επιλογή και θέλω να επαναφέρουμε τον Παναθηναϊκό στην κορυφή.

Αυτή είναι η αποστολή μας και θα κάνουμε τα πάντα για να την ολοκληρώσουμε. Πήρα πρόσφατα την απόφασή μου, αφού μίλησα με τον προπονητή. Με ενέπνευσε ιδιαίτερα και είμαι πολύ χαρούμενος με αυτή την επιλογή».







-Πόσο καθοριστικός ήταν ο τρόπος που σε προσέγγισε ο σύλλογος και πότε πήρες την οριστική απόφασή του;

«Από τον Ιανουάριο, το ενδιαφέρον ήταν πολύ μεγάλο, ξέρετε, αλλά ήθελα να ολοκληρώσω τη σεζόν μου με την προηγούμενη ομάδα μου. Από τον Δεκέμβριο έψαχνα για νέες προκλήσεις κι όπως είπα, θεωρώ ότι αυτή ήταν η καλύτερη επιλογή. Από την στιγμή που πήρα την απόφασή μου πριν από μία εβδομάδα, δεν είχα καμία αμφιβολία. Ήθελα να βρεθώ εδώ, να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για να βοηθήσω την ομάδα να επιστρέψει στην κορυφή στο τέλος της σεζόν».



-Υπήρξαν άλλες ελληνικές ομάδες που έδειξαν ενδιαφέρον για σένα;

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-Πώς θα περιέγραφες τον εαυτό σου ως ποδοσφαιριστή; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά σου;

«Ως ποδοσφαιριστής δουλεύω σκληρά, είμαι δυνατός κι έχω καλή τεχνική. Μου αρέσει να έχω την μπάλα και να βοηθάω τους συμπαίκτες μου δίνοντας το καλύτερο που μπορώ».



-Μας είπες ότι μίλησε με τον προπονητή. Τι συμπέρασμα έβγαλες από την κουβέντα;

«Ναι μίλησα με τον προπονητή, με γνωρίζει πολύ καλά και θα με βοηθήσει να βελτιωθώ σε όλους τους τομείς. Είμαι 23 οπότε έχω πολλά ακόμα να βελτιώσω, είναι μια όμορφη πρόκληση. Ο προπονητής θα με βοηθήσει και με τη σειρά μου θα βοηθήσω εγώ την ομάδα».



-Γνωρίζεις την ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού;

«Ναι, φυσικά και γνωρίζω την ατμόσφαιρα, είναι καταπληκτικοί. Δέχθηκα πολλά μηνύματα στο Instagram, μού έδειξαν πολλή αγάπη και ανυπομονώ να τους την ανταποδώσω στο γήπεδο».



-Με τι θα είσαι ικανοποιημένος μετά την ολοκλήρωση της πρώτης σου σεζόν στον Παναθηναϊκό;

Λίγες ώρες μετά τις υπογραφές και τις ανακοινώσεις, ο Ετιέν Καμαρά παραχώρησε την πρώτη συνέντευξή του ως ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού όπου τόνισε πως στόχος όλων πρέπει να είναι η επιστροφή των «πράσινων» στην κορυφή.Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ετιέν Καμαρά στο PAO TV:«Είμαι πολύ περήφανος που βρίσκομαι στον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι ήταν η καλύτερη επιλογή. Από τον Ιανουάριο ήθελαν να έρθω. Ήθελα απλώς να ολοκληρώσω τη σεζόν με την παλιά μου ομάδα. Οπότε νομίζω ότι αυτό έκανα. Τώρα είμαι έτοιμος να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό στον Παναθηναϊκό και ελπίζω να κερδίσουμε πολλούς τίτλους».«Μίλησα με τον διευθυντή, μίλησα με τον προπονητή και έχουν μεγάλη φιλοδοξία, ξέρετε, οπότε έψαχνα για μια νέα πρόκληση. Και για μένα είναι η καλύτερη επιλογή και θέλω να επαναφέρουμε τον Παναθηναϊκό στην κορυφή.Αυτή είναι η αποστολή μας και θα κάνουμε τα πάντα για να την ολοκληρώσουμε. Πήρα πρόσφατα την απόφασή μου, αφού μίλησα με τον προπονητή. Με ενέπνευσε ιδιαίτερα και είμαι πολύ χαρούμενος με αυτή την επιλογή».«Από τον Ιανουάριο, το ενδιαφέρον ήταν πολύ μεγάλο, ξέρετε, αλλά ήθελα να ολοκληρώσω τη σεζόν μου με την προηγούμενη ομάδα μου. Από τον Δεκέμβριο έψαχνα για νέες προκλήσεις κι όπως είπα, θεωρώ ότι αυτή ήταν η καλύτερη επιλογή. Από την στιγμή που πήρα την απόφασή μου πριν από μία εβδομάδα, δεν είχα καμία αμφιβολία. Ήθελα να βρεθώ εδώ, να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για να βοηθήσω την ομάδα να επιστρέψει στην κορυφή στο τέλος της σεζόν».«Καμία άλλη ομάδα δεν έδειξε ίδιο ενδιαφέρον με αυτό του Παναθηναϊκού, οπότε όπως είπα είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ και ανυπομονώ να ξεκινήσω».«Ως ποδοσφαιριστής δουλεύω σκληρά, είμαι δυνατός κι έχω καλή τεχνική. Μου αρέσει να έχω την μπάλα και να βοηθάω τους συμπαίκτες μου δίνοντας το καλύτερο που μπορώ».«Ναι μίλησα με τον προπονητή, με γνωρίζει πολύ καλά και θα με βοηθήσει να βελτιωθώ σε όλους τους τομείς. Είμαι 23 οπότε έχω πολλά ακόμα να βελτιώσω, είναι μια όμορφη πρόκληση. Ο προπονητής θα με βοηθήσει και με τη σειρά μου θα βοηθήσω εγώ την ομάδα».«Ναι, φυσικά και γνωρίζω την ατμόσφαιρα, είναι καταπληκτικοί. Δέχθηκα πολλά μηνύματα στο Instagram, μού έδειξαν πολλή αγάπη και ανυπομονώ να τους την ανταποδώσω στο γήπεδο».

«Πρώτα από όλα θα ήθελα να βελτιωθώ ως παίκτης, να παίξω σε όσους περισσότερους αγώνες μπορώ. Φυσικά, στόχος μας είναι να κατακτήσουμε τον τίτλο».



-Πόσο σημαντική είναι η πορεία στην Ευρώπη και η πρόκριση στη League Phase του Conference League;

«Είναι πολύ σημαντικό να προκριθούμε, θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Σε κάθε παιχνίδι, θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε όσο πιο μακριά γίνεται. Ξέρουμε ότι είναι μια σημαντική διοργάνωση και θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό».