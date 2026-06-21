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Κίνδυνος για τον Ραφίνια να χάσει το υπόλοιπο του Μουντιάλ λόγω μυϊκού τραυματισμού
Κίνδυνος για τον Ραφίνια να χάσει το υπόλοιπο του Μουντιάλ λόγω μυϊκού τραυματισμού
Ο Βραζιλιάνος άσος, πιθανότατα θα χάσει τον αγώνα της Τετάρτης εναντίον της Σκωτίας και είναι επίσης αμφίβολος για το υπόλοιπο του τουρνουά, αν και θα παραμείνει στην αποστολή της «σελεσάο»
Ο Ραφίνια, εκ των βασικών επιθετικών της εθνικής Βραζιλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο, θα υποβληθεί σε «εντατική θεραπεία» μετά από μυϊκό τραυματισμό στον δεξιό μηρό, όπως ανακοινώθηκε από την βραζιλιάνικη ποδοσφαιρική ομοσπονδία (CBF).
Ο Βραζιλιάνος άσος, πιθανότατα θα χάσει τον αγώνα της Τετάρτης εναντίον της Σκωτίας και είναι επίσης αμφίβολος για το υπόλοιπο του τουρνουά, αν και θα παραμείνει στην αποστολή της «σελεσάο».
Την επόμενη ημέρα της νίκης με 3-0 εναντίον της Αϊτής, ο 29χρονος επιθετικός υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις το Σάββατο, που επιβεβαίωσαν την φύση του τραυματισμού και συγκεκριμένα, μυϊκή ρήξη στον δεξιό μηρό.
«Ο παίκτης θα ακολουθήσει ένα πρωτόκολλο εντατικής θεραπείας, υπό την επίβλεψη του ιατρικού επιτελείου της εθνικής ομάδας της Βραζιλίας, με στόχο την ανάρρωση και την επιστροφή στη δράση το συντομότερο δυνατό», αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση.
Την Παρασκευή, ο εξτρέμ της Μπαρτσελόνα αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το γήπεδο στο Lincoln Financial Field στη Φιλαδέλφεια στο 40ό λεπτό.
Αυτή η μυϊκή θλάση έχει αναζωπυρώσει ανησυχίες για τον προπονητή, Κάρλο Αντσελότι, σχετικά με τον Ραφίνια, ο οποίος έχει ταλαιπωρηθεί τακτικά από τραυματισμούς στον μηρό τους τελευταίους μήνες.
Ο Βραζιλιάνος άσος, πιθανότατα θα χάσει τον αγώνα της Τετάρτης εναντίον της Σκωτίας και είναι επίσης αμφίβολος για το υπόλοιπο του τουρνουά, αν και θα παραμείνει στην αποστολή της «σελεσάο».
Την επόμενη ημέρα της νίκης με 3-0 εναντίον της Αϊτής, ο 29χρονος επιθετικός υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις το Σάββατο, που επιβεβαίωσαν την φύση του τραυματισμού και συγκεκριμένα, μυϊκή ρήξη στον δεξιό μηρό.
«Ο παίκτης θα ακολουθήσει ένα πρωτόκολλο εντατικής θεραπείας, υπό την επίβλεψη του ιατρικού επιτελείου της εθνικής ομάδας της Βραζιλίας, με στόχο την ανάρρωση και την επιστροφή στη δράση το συντομότερο δυνατό», αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση.
Την Παρασκευή, ο εξτρέμ της Μπαρτσελόνα αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το γήπεδο στο Lincoln Financial Field στη Φιλαδέλφεια στο 40ό λεπτό.
Αυτή η μυϊκή θλάση έχει αναζωπυρώσει ανησυχίες για τον προπονητή, Κάρλο Αντσελότι, σχετικά με τον Ραφίνια, ο οποίος έχει ταλαιπωρηθεί τακτικά από τραυματισμούς στον μηρό τους τελευταίους μήνες.
POSSÍVEL RETORNO! 🇧🇷⚽— sportv (@sportv) June 21, 2026
A expectativa da comissão técnica da Seleção Brasileira é de que Raphinha só esteja novamente à disposição nas oitavas de final da Copa do Mundo. O atacante segue em recuperação da lesão na coxa e, apesar da evolução, a previsão é que ele fique fora dos… pic.twitter.com/0Nk3p7k3Qk
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