Κύπελλο Αγγλίας: Ντέρμπι Άρσεναλ - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έβγαλε η κλήρωση στον τρίτο γύρο του FA Cup

«Πρόωρο» τελικό ανέδειξε η κλήρωση του FA Cup στην Αγγλία. Δυο 24ωρα προτού «μονομαχήσουν» για το πρωτάθλημα, Άρσεναλ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποτελούν το πιο δυνατό ζευγάρι στον 3ο γύρο του Κυπέλλου Αγγλίας.

The draw for the #EmiratesFACup third round is complete 🏆