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Μουντιάλ 2026: H FIFA αποφάσισε να μην αλλάξει η ώρα στο Μεξικό - Αγγλία
Μουντιάλ 2026: H FIFA αποφάσισε να μην αλλάξει η ώρα στο Μεξικό - Αγγλία
Τις προηγούμενες ημέρες είχε ακουστεί ότι η FIFA εξετάζει το ενδεχόμενο μετακίνησης της ώρας έναρξης
Η αναμέτρηση της Αγγλίας με το Μεξικό για τους «16» του Μουντιάλ 2026 αναμένεται να ξεκινήσει στην ώρα την οποία είχε αρχικά προγραμματιστεί (01:00 ώρα Αγγλίας), παρά τις σκέψεις για μετάθεση έξι ώρες νωρίτερα, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.
Αναλυτικότερα, τις προηγούμενες ημέρες είχε ακουστεί ότι η FIFA εξετάζει το ενδεχόμενο μετακίνησης της ώρας έναρξης, καθώς οι μετεωρολογικές προβλέψεις έδειχναν ότι μπορεί να υπάρξουν καταιγίδες και έντονες βροχοπτώσεις στην Πόλη του Μεξικού κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.
Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν προκείται να συμβεί και το παιχνίδι στο «Azteca Stadium» θα διεξαχθεί κανονικά, μετά από αντιδράσεις και των δύο χωρών. Μάλιστα ο βρετανικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας «BBC» ανέφερε ότι «η FIFA επρόκειτο να κάνει την αλλαγή και να επιβεβαιώσει την αναδιάρθρωση με ανακοίνωση, αλλά η είδηση της πρότασης εξόργισε τόσο τους Άγγλους όσο και τους Μεξικανούς αξιωματούχους».
Αναλυτικότερα, τις προηγούμενες ημέρες είχε ακουστεί ότι η FIFA εξετάζει το ενδεχόμενο μετακίνησης της ώρας έναρξης, καθώς οι μετεωρολογικές προβλέψεις έδειχναν ότι μπορεί να υπάρξουν καταιγίδες και έντονες βροχοπτώσεις στην Πόλη του Μεξικού κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.
Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν προκείται να συμβεί και το παιχνίδι στο «Azteca Stadium» θα διεξαχθεί κανονικά, μετά από αντιδράσεις και των δύο χωρών. Μάλιστα ο βρετανικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας «BBC» ανέφερε ότι «η FIFA επρόκειτο να κάνει την αλλαγή και να επιβεβαιώσει την αναδιάρθρωση με ανακοίνωση, αλλά η είδηση της πρότασης εξόργισε τόσο τους Άγγλους όσο και τους Μεξικανούς αξιωματούχους».
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