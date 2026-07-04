Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Μαρούσι: Ένας ελαφρά τραυματίας από κατάρρευση μεσοτοιχίας, δείτε βίντεο
Μαρούσι: Ένας ελαφρά τραυματίας από κατάρρευση μεσοτοιχίας, δείτε βίντεο
Η μεσοτοιχία κατέρρευσε και έπεσε στην ταράτσα και την αυλή γειτονικής κατοικίας - Από το περιστατικό τραυματίστηκε ελαφρά στα πόδια ένα άτομο που βρισκόταν εκείνη την ώρα στην αυλή
Συναγερμός σήμανε το Σάββατο (4/7) στο Μαρούσι, μετά από πτώση μεσοτοιχίας από υπό κατασκευή κτίριο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η μεσοτοιχία κατέρρευσε και έπεσε στην ταράτσα και την αυλή γειτονικής κατοικίας. Από το περιστατικό τραυματίστηκε ελαφρά στα πόδια ένα άτομο που βρισκόταν εκείνη την ώρα στην αυλή και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» για την παροχή των πρώτων βοηθειών
Στην ταράτσα της κατοικίας υπήρχε δεξαμενή πετρελαίου, η οποία υπέστη ζημιά, με αποτέλεσμα να σημειωθεί διαρροή.
Γειτόνισσα εξήγησε ότι έπεσε πάνω στον άνδρα ένα μεγάλο κομμάτι από τούβλα, την ώρα που εκείνος καθόταν στην αυλή του, και τον τραυμάτισε στο πόδι.
«Το ακούσαμε, τραντάχτηκε όλο το σπίτι» ανέφερε είπε και πρόσθεσε ότι στην οικοδομή δεν γίνονται εργασίες και είναι παρατημένη εδώ και χρόνια.
Λόγω του περιστατικού διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Γ. Παπανδρέου, από το ύψος της οδού Σαπφούς. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η μεσοτοιχία κατέρρευσε και έπεσε στην ταράτσα και την αυλή γειτονικής κατοικίας. Από το περιστατικό τραυματίστηκε ελαφρά στα πόδια ένα άτομο που βρισκόταν εκείνη την ώρα στην αυλή και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» για την παροχή των πρώτων βοηθειών
Στην ταράτσα της κατοικίας υπήρχε δεξαμενή πετρελαίου, η οποία υπέστη ζημιά, με αποτέλεσμα να σημειωθεί διαρροή.
Γειτόνισσα εξήγησε ότι έπεσε πάνω στον άνδρα ένα μεγάλο κομμάτι από τούβλα, την ώρα που εκείνος καθόταν στην αυλή του, και τον τραυμάτισε στο πόδι.
«Το ακούσαμε, τραντάχτηκε όλο το σπίτι» ανέφερε είπε και πρόσθεσε ότι στην οικοδομή δεν γίνονται εργασίες και είναι παρατημένη εδώ και χρόνια.
Λόγω του περιστατικού διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Γ. Παπανδρέου, από το ύψος της οδού Σαπφούς. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.
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