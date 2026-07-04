Σύλληψη 88χρονου στα Γρεβενά για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια: Έκανε εργασίες με τροχό
ΕΛΛΑΔΑ
Γρεβενά Σύλληψη Φωτιά

Σύλληψη 88χρονου στα Γρεβενά για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια: Έκανε εργασίες με τροχό

Κρατήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.546,88 ευρώ

Σύλληψη 88χρονου στα Γρεβενά για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια: Έκανε εργασίες με τροχό
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Στη σύλληψη ενός ημεδαπού 88 ετών προχώρησαν οι ανακριτικοί υπάλληλοι του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος, για πυρκαγιά από αμέλεια.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα, Σάββατο 4 Ιουλίου και ώρα 13:59, σε χορτολιβαδική έκταση στη θέση «Ράχη» της Δεσκάτης Γρεβενών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, ο 88χρονος προκάλεσε την πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εργασιών με τροχό, με αποτέλεσμα την ανάφλεξη της παρακείμενης βλάστησης.

Ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.546,88 ευρώ.

Από την 1η Ιανουαρίου έως και την 4η Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 516 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 629.272,80 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 156 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Από αυτές, οι 143 (91,67%) αφορούν πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια και οι 13 (8,33%) από πρόθεση.
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