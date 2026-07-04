Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Σύλληψη 88χρονου στα Γρεβενά για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια: Έκανε εργασίες με τροχό
Σύλληψη 88χρονου στα Γρεβενά για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια: Έκανε εργασίες με τροχό
Κρατήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.546,88 ευρώ
Στη σύλληψη ενός ημεδαπού 88 ετών προχώρησαν οι ανακριτικοί υπάλληλοι του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος, για πυρκαγιά από αμέλεια.
Η φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα, Σάββατο 4 Ιουλίου και ώρα 13:59, σε χορτολιβαδική έκταση στη θέση «Ράχη» της Δεσκάτης Γρεβενών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, ο 88χρονος προκάλεσε την πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εργασιών με τροχό, με αποτέλεσμα την ανάφλεξη της παρακείμενης βλάστησης.
Ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.546,88 ευρώ.
Από την 1η Ιανουαρίου έως και την 4η Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 516 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 629.272,80 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 156 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Από αυτές, οι 143 (91,67%) αφορούν πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια και οι 13 (8,33%) από πρόθεση.
Η φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα, Σάββατο 4 Ιουλίου και ώρα 13:59, σε χορτολιβαδική έκταση στη θέση «Ράχη» της Δεσκάτης Γρεβενών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, ο 88χρονος προκάλεσε την πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εργασιών με τροχό, με αποτέλεσμα την ανάφλεξη της παρακείμενης βλάστησης.
Ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.546,88 ευρώ.
Από την 1η Ιανουαρίου έως και την 4η Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 516 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 629.272,80 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 156 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Από αυτές, οι 143 (91,67%) αφορούν πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια και οι 13 (8,33%) από πρόθεση.
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